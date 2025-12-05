烏克蘭控俄羅斯綁架孩童 還送往北韓「再教育」

快訊

中央社／ 基輔4日綜合外電報導

俄羅斯被控綁架其占領區域內的數萬名烏克蘭孩童，烏國人權專員盧賓涅茨（Dmytro Lubinets）今天更指出，俄國將其中部分孩童送往北韓進行「再教育」。

法新社報導，盧賓涅茨並未說明俄方把多少孩童送進近年來與俄國加強合作的北韓，俄方尚未公開回應。

盧賓涅茨引述基輔人權組織的證詞指出，俄國用以再教育這些孩童的「營地」共有165個，這些營地設在烏克蘭境內的俄占區、白俄羅斯、俄羅斯以及北韓。

盧賓涅茨引述的是烏克蘭非政府組織「人群地區中心」（Regional Centre for Human Rights）一名代表的說法。

這名代表昨天向美國聯邦參議員作證時表示，一些烏克蘭孩童被送進北韓東海岸的松濤園（Songdowon）夏令營。在那裡，孩子們被教育要「消滅日本軍國主義者」，並與曾於1968年扣押美國間諜船「普布魯號」（Pueblo）的北韓退役軍人見面。

根據烏克蘭政府的說法，自2022年遭全面入侵以來，俄羅斯已綁架或強迫移送近2萬名孩童。

俄國承認自發動攻擊以來曾搬遷部分孩童，但宣稱此舉是為了孩子們的安全，且正在嘗試協助他們與家人團圓，烏克蘭否認這項說法。

國際刑事法院（ICC）2023年對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）及其兒童權利專員發布逮捕令，指控他們涉嫌將孩童強行遣送及轉移至俄國控制的區域。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

