CNN：普亭對停戰沒興趣 真正目的是翻轉美霸權

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）三日分析，俄羅斯總統普亭並不想達成俄烏停戰協議，日前美方代表威科夫及庫許納在克里姆林宮和普亭的會談，也幾乎沒公開任何結果。

這場已鏖戰近四年的戰爭由普亭發動，他原本希望能幾天就速戰速決，如今演變為一場難看的消耗戰。但在美國總統川普一月回任後，普亭聽到川普說烏克蘭「不是我的戰爭、不想為此虛擲金錢，且只想戰爭結束」。普亭很可能從未想像到歷史將給他如此機會，即美方懇求俄方締造和平，川普還派自己的女婿庫許納與好友威科夫當特使來求他，談判過程持續愈久、給俄方的條件很可能就愈好。

ＣＮＮ指出，普亭是實用主義者，會按他獲得的每個新契機或遭受的挫折做出調整，但仍保有更寬廣、「宏偉」的夢想，即重啟國際間的權力平衡，並翻轉美國達數十年的霸權優勢。

普亭正在軍事上獲勝，儘管進度緩慢，卻無庸置疑。他眼見烏克蘭在兵力與資金上短缺，並深陷不斷浮現的國內政治危機。烏克蘭總統澤倫斯基在國內舉步維艱，因俄軍頻頻空襲而使烏克蘭國內供電中斷、烏軍在前線傷亡慘重均重挫軍民士氣，還有屢屢在外交上遭受欺詐及施壓，外援也逐漸減少。

川普最想要的就是俄烏「和平」，近幾個月來已表明此一希望，他施壓美國盟友在這方面做出讓步。從房地產大亨的買方角度來看，這是反射性、本能的舉動，符合邏輯，即層層壓榨工程承包商下面的分包商，以取得對其有利的條件。

ＣＮＮ認為，普亭現在並非想買下一棟飯店，倒不如說川普正試圖說服一群鳩占鵲巢的武裝分子，離開一處他們至今縱火焚燒的私人財產。俄國純粹旨在展現自己再次成為地緣政治中一股不可忽視的勢力，這可不是川普過去當商人時習慣的那種交易。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 普亭 川普 澤倫斯基

