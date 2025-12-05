普亭訪印度 開嗆烏克蘭「不割頓巴斯 俄就自己來拿」

俄羅斯總統普亭在四日播出的「今日印度」電視專訪中表明，除非烏軍自行撤離，否則俄國將以武力取得頓巴斯地區的全部控制權。

基輔已斷然拒絕普亭上述要求。烏東頓巴斯由頓內次克地區及盧甘斯克地區組成，在俄國支持的分離主義者和烏軍於頓巴斯交戰八年後，普亭二○二二年二月派兵侵烏。

普亭四、五日國是訪印。他在專訪明言，「我們不是用武裝力量解放這些領土，就是烏軍離開這些領土並停止戰鬥」。

路透四日報導，俄國目前控制近兩成（百分之十九點二）的烏克蘭領土，包括二○一四年兼併的克里米亞半島、全部的盧甘斯克、逾八成的頓內次克、約七成五的赫松與札波羅熱，和哈爾科夫、蘇米、尼古拉耶夫及第聶伯羅彼得羅夫斯克地區的一小部分。但烏方仍控制頓內次克約五千平方公里的領土。

普亭二日在克里姆林宮接待來訪的美國中東特使威科夫和總統川普女婿庫許納，並聲稱俄國已接受美國在俄烏停戰上的部分提議，且相關會談應繼續舉行。俄國斯新聞社引述普亭報導，他與威、庫兩人的會面非常有益、具建設性且資訊量龐大，而這場會談是基於八月美國阿拉斯加「雙普會」中，美俄領袖討論的提議。

川普三日則宣稱，威庫兩人在上述克宮會談中的印象是，普亭「希望見到戰爭結束、願達成協議」，這是非常良好的會談，但「我無法告訴各位，會後有什麼結果」。法新社三日報導，這場會談直到三日凌晨才結束。

普亭外交政策顧問鄂夏柯夫在會後說，該會談既實用、具建設性又頗具意義，美方對領土問題提出若干方案，但美俄尚未找到任何妥協方案，雙方達成不透露會談實質內容的共識，普亭已請美方代表代為向川普轉達訊息及問候。克宮發言人佩斯科夫也提到，該會談是美俄首度直接交換意見，有些內容被接受、有些則被標註為不可接受，這是尋找妥協方案的正常工作過程。

一位川普政府高官四日對美聯社說，威庫兩人準備好當天在美國邁阿密與烏方首席談判代表、烏克蘭國安與國防事務委員會秘書烏梅洛夫舉行進一步會談。