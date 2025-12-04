俄烏戰爭未解 習近平：繼續為危機解決發揮建設性作用

大陸國家主席習近平4日上午在北京與法國總統馬克宏舉行會談，隨後共同會見記者。就俄烏停火，習近平表示，希望各方透過對話談判達成「公平、持久、有約束力並被當事各方所接受」的和平協議，中方將「繼續為危機政治解決發揮建設性作用」。他並宣布大陸將提供巴勒斯坦1億美元援助，用於緩解加薩人道危機，支持加薩復原與重建。

新華社報導，習近平在會見記者時說，他與馬克宏進行了友好坦誠、富有成果的會談。雙方一致認為，應當高舉多邊主義旗幟，堅持平等對話、開放合作。兩人一致同意做好4個面向工作。

習近平表示，一是增進政治互信。無論外部環境如何變化，始終展現大國的獨立自主和戰略眼光，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互理解、相互支持；二是拓展務實合作。推動雙邊經貿關係平衡發展，擴大雙向投資，提供兩國企業公平、透明、非歧視、可預期的營商環境；三是促進人文交流，包含「進行新一輪大熊貓保育合作」；四是推動改革完善全球治理，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。

習近平也對國際局勢發表看法。他說，當今世界很不太平，國際政治紛爭和衝突多點爆發、複雜難解。

習近平接著談及烏克蘭危機問題，他說，中方支持一切致力於和平的努力，希望各方透過對話談判達成公平、持久、有約束力並被當事各方所接受的和平協議。他也稱，大陸將繼續為危機政治解決發揮建設性作用，同時堅決反對任何不負責任的甩鍋、抹黑行為。

習近平並指，中法雙方將共同努力，推動巴勒斯坦問題早日全面、公正、持久解決。他並宣布大陸將提供巴勒斯坦1億美元援助，用於緩解加薩人道危機，支持加薩復原與重建。