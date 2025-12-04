俄烏戰爭未解 習近平：繼續為危機解決發揮建設性作用

快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
12月4日上午，大陸國家主席習近平和夫人彭麗媛在人民大會堂北大廳為法國總統馬克宏和夫人碧姬．馬克宏舉行歡迎儀式。新華社
大陸國家主席習近平4日上午在北京與法國總統馬克宏舉行會談，隨後共同會見記者。就俄烏停火，習近平表示，希望各方透過對話談判達成「公平、持久、有約束力並被當事各方所接受」的和平協議，中方將「繼續為危機政治解決發揮建設性作用」。他並宣布大陸將提供巴勒斯坦1億美元援助，用於緩解加薩人道危機，支持加薩復原與重建。

新華社報導，習近平在會見記者時說，他與馬克宏進行了友好坦誠、富有成果的會談。雙方一致認為，應當高舉多邊主義旗幟，堅持平等對話、開放合作。兩人一致同意做好4個面向工作。

習近平表示，一是增進政治互信。無論外部環境如何變化，始終展現大國的獨立自主和戰略眼光，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互理解、相互支持；二是拓展務實合作。推動雙邊經貿關係平衡發展，擴大雙向投資，提供兩國企業公平、透明、非歧視、可預期的營商環境；三是促進人文交流，包含「進行新一輪大熊貓保育合作」；四是推動改革完善全球治理，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。

習近平也對國際局勢發表看法。他說，當今世界很不太平，國際政治紛爭和衝突多點爆發、複雜難解。

習近平接著談及烏克蘭危機問題，他說，中方支持一切致力於和平的努力，希望各方透過對話談判達成公平、持久、有約束力並被當事各方所接受的和平協議。他也稱，大陸將繼續為危機政治解決發揮建設性作用，同時堅決反對任何不負責任的甩鍋、抹黑行為。

習近平並指，中法雙方將共同努力，推動巴勒斯坦問題早日全面、公正、持久解決。他並宣布大陸將提供巴勒斯坦1億美元援助，用於緩解加薩人道危機，支持加薩復原與重建。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 習近平 馬克宏 加薩

