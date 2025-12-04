歐洲恐懼升溫 9國過半民眾憂與俄羅斯開戰

快訊

中央社／ 巴黎4日綜合外電報導

法國國際事務期刊「大洲」（Le Grand Continent）今天刊出、由民調機構Cluster 17執行的調查顯示，9個歐洲聯盟國家中，多數受訪者認為歐盟成員國與俄羅斯爆發戰爭的風險很高。

法新社報導，Cluster 17於11月底針對法國、德國、義大利、西班牙、波蘭、葡萄牙、克羅埃西亞、比利時與荷蘭這9個歐盟國展開調查，每國樣本數皆逾1000份，總計9553份。俄羅斯自2022年全面入侵烏克蘭以來，這場戰事延燒逾3年半，外界愈發憂心衝突可能進一步升高。

法軍總參謀長蒙頓（Fabien Mandon）上個月曾警告，俄羅斯正準備於2030年前發動新一輪對抗。俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）本月2日則表示：「如果歐洲想要戰爭，我們現在隨時做好準備。」

民調顯示，51%受訪者認為俄羅斯未來幾年對本國發動戰爭的風險「高」或「非常高」。

針對與俄羅斯爆發公開衝突的擔憂，各國程度各異。

與俄羅斯及其盟友白俄羅斯接壤的波蘭，有77%受訪者認為風險高或非常高。此數字在法國為54%，德國則為51%。

與此同時，有高達81%的受訪者表示，未來幾年與中國爆發戰爭的可能性很低或根本不存在。

在歐洲針對義務役議題的討論升溫、以及法國重新推動新的志願兵役計畫的背景下，受訪者更進一步地對本國軍隊抵禦俄羅斯的能力表達了質疑。

69%受訪者認為，本國完全沒有或不太可能有能力抵禦俄國侵略。

在調查國家中唯一擁有核武的法國，受訪者最不悲觀，有44%相信本國「相當」或「頗有」能力自我防衛。

反之，比利時、義大利和葡萄牙人民大多認為本國無力防衛，比例分別達87%、85%與85%。

在歐洲民眾心中，「恐怖主義」仍為最迫切的威脅。根據這次調查，9個國家平均有63%受訪者認為，與「恐怖」組織爆發公開戰爭的風險「高」或「非常高」。

