烏克蘭國會通過2026年預算案 近3成GDP投入國防軍事

烏克蘭國會今天通過2026年預算案，計劃近1/3國內生產毛額（GDP）用於國防軍事，以因應持續中的烏俄戰爭。

路透報導，烏克蘭近期因能源產業貪污調查而陷入政治危機。政治分析人士認為，這次預算案表決被視為國會在戰爭關鍵時刻能否維持團結並通過重大決策的試金石。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示：「這個重要訊號展現烏克蘭的韌性，也確保了明年需求的穩定財政保障。」

他說：「優先事項很明確，即加強國防、社會福利，以及在俄羅斯攻擊後重建生活的能力。」

儘管反對派議員要求為軍人加薪和提高其他社會支出，以及在表決過程中有議員高喊「可恥」，最終預算案仍獲得257位議員支持通過。

烏克蘭財政部長馬欽柯（Serhii Marchenko）指出，約27.2%的GDP將用於軍隊及武器生產與採購。

以外交手段終止烏俄戰爭的努力目前尚未有具體成果，烏克蘭正專注提高本土武器生產力，以鞏固對抗敵人的防線。

馬欽柯表示，明年預算赤字預計達GDP的18.5%，基輔面對的關鍵挑戰是確保外部金援以彌補缺口。

他說，2026年烏克蘭將需要450億美元以上的外部金援。

烏克蘭希望從歐洲夥伴取得以凍結俄羅斯資產為擔保的賠償性貸款。

預算案通過也是烏克蘭爭取國際貨幣基金（IMF）新一輪貸款計畫的關鍵步驟。烏克蘭政府預期明年稅收與支出均將提升。