聯大通過決議 要求俄立即送回烏克蘭被擄兒童

中央社／ 紐約聯合國總部3日綜合外電報導

聯合國大會今天呼籲立即無條件送回那些被「強制移送」至俄羅斯烏克蘭兒童。在基輔與莫斯科尋求談判停火之際，此問題顯得尤為棘手。

法新社報導，聯合國大會（UN General Assembly）以91票贊成、12票反對、57票棄權通過這項不具約束力的決議，俄羅斯是投反對票的國家之一。

這項決議「要求俄羅斯聯邦確保所有被強制移送或驅逐的烏克蘭兒童立即、安全且無條件返回」。

決議還呼籲莫斯科「立即停止任何形式的強制移送、驅逐、使兒童與家人和法定監護人分離、變更個人身分（包括透過授予公民身分、領養或安置寄養家庭），以及對烏克蘭兒童進行洗腦的做法」。

烏克蘭指控俄羅斯，自2022年2月衝突爆發以來，至少綁架了2萬名烏克蘭兒童。

烏克蘭副外長貝特薩（Mariana Betsa）表示，俄羅斯應對「歷史上最大規模的國家綁架行動」負責。目前已有超過1850名兒童被尋獲並送回家園。

貝特薩在投票前於講台上表示：「如果我們的孩子不能立即、無條件回家，烏克蘭就不可能實現公正和平。」

俄羅斯承認，有兒童因安全考量從戰區被轉移；然而，俄羅斯常駐聯合國副大使扎博洛茨卡亞（MariaZabolotskaya）抨擊該決議「充斥虛假指控」。

她說：「每一張投給這項決議的贊成票，都是在支持謊言、戰爭和對抗。每一個反對的聲音，都是在支持和平。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

相關新聞

不滿歐改美版俄烏協議…普亭：歐若挑事 俄已準備好開戰

華爾街日報報導，美俄二日在莫斯科就烏克蘭和平計畫進行磋商，俄羅斯總統普亭與美國特使威科夫、美國總統川普女婿庫許納會晤五小...

烏克蘭擊中俄國影子船隊油輪後 黑海戰爭險保費飆三倍

彭博資訊報導，在烏克蘭對與莫斯科有關聯的船隻發動一系列襲擊後，停靠黑海港口的船舶保險費率飆升。

歐盟援烏1628億巨貸 歐洲央行拒擔保 憂達和平協議後無法償還

歐盟先前打算將俄羅斯央行被凍結的資產，以貸款形式提供1400億歐元(約1628億美元)資金援助烏克蘭，主要存放在比利時金...

蘇丹擬出借港口換武器 協議為期25年 俄軍恐插旗紅海

按蘇丹官員說法，蘇丹軍政府向俄羅斯提出一項為期25年協議，讓俄軍使用蘇丹港以在非洲建立第一座海軍基地，在關鍵紅海航道旁取...

油輪連遭襲擊…普亭放話報復 油價跌勢持續、交易員觀望美版和平計畫

彭博資訊引述俄媒報導，俄羅斯總統普亭警告，如果近期針對莫斯科油輪船隊的襲擊潮不停止，俄羅斯可能考慮打擊支持烏克蘭的國家所...

返鄉路遙，克里米亞韃靼人的流放、返鄉與再流亡

2022年，俄羅斯全面入侵烏克蘭，但對克里米亞韃靼人來說，來自俄羅斯的侵略早在更久之前就已開始。不論是2014年在克里米亞升起俄羅斯國旗、又或是1944年向東行駛的單程列車，將克里米亞的韃靼人流放到中亞⋯⋯，「驅逐」、「流放」或是「佔領」雖然是不同字眼、不同名義，但全都指向侵略者赤裸裸的野心。

