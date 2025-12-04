川普：美俄會談還算可以 但俄烏和平進程仍未明

快訊

中央社／ 莫斯科/華盛頓3日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，美方特使與俄羅斯總統普丁的會談「還算可以」，但烏克蘭和平談判的未來路徑仍不明朗。

Axios新聞網指出，在美方特使2日於克里姆林宮就美、烏修改版的川普和平方案進行5小時會談後，川普首度對此公開評論。

普丁的外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）在會談結束後告訴媒體，這次美俄會面「實用、具建設性且頗具意義」，美方就領土控制議題提出一些方案，但雙方尚未達成任何妥協。普丁之前對外堅稱，無論是透過談判或武力，俄國都將徹底拿下整個頓巴斯（Donbas）。

鄂夏柯夫說：「我們與美方同僚達成不透露談判實質內容的共識。討論內容屬機密。」但他說普丁已請美方特使代為向川普轉達一些訊息與問候。

路透社報導，克里姆林宮今天表示，普丁接受了美國旨在結束烏克蘭戰爭的部分提議，並準備好繼續努力尋找妥協方案。

美國特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普的顧問兼女婿庫許納（Jared Kushner）在克里姆林宮待了數小時，於今天凌晨離開，但並未在結束戰爭方面取得具體突破。

魏科夫和庫許納提供美國結束戰爭計畫的更新版本，內容包括烏克蘭割讓東部頓巴斯地區部分領土，並同意不加入北大西洋公約組織（NATO）。

川普在白宮橢圓形辦公室對記者表示，魏科夫和庫許納已透過電話向他簡報會談情況，並告訴他，他們從普丁那裡得到的印象是「他願意達成協議」。然而，川普表示，接下來會發生什麼事仍不明朗。

川普說：「我無法告訴你那場會議會產生什麼結果，因為一個巴掌拍不響。」他並未詳細說明，但補充道：「我們已經有一些相當完善的方案。」

一名白宮官員表示，魏科夫和庫許納明天將在佛羅里達州邁阿密與烏克蘭官員會面。

當被問及普丁是否拒絕了美方的提議時，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示不認同。

培斯科夫說：「昨天首次進行直接意見交換。有些內容被接受，有些則被標註為不可接受。這是尋找妥協方案的正常工作過程。」

一名克宮幕僚在會後表示，「尚未找到妥協方案」。

據法新社報導，培斯科夫指出：「我們仍準備好在必要時進行會晤，以達成和平協議。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在他的晚間影片談話中表示，他的團隊正準備在美國舉行會議，與川普代表的對話將繼續下去。

他說：「唯有在考慮到烏克蘭利益的情況下，才有可能實現有尊嚴的和平。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

