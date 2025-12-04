美特使赴俄會談 川普：普丁流露結束戰爭意願
美國總統川普的特使魏科夫與女婿庫許納近日前往俄羅斯首都莫斯科，與俄國總統普丁（Vladimir Putin）會談。川普今天表示，普丁在會談中給人想要結束烏克蘭戰爭的印象。
法新社報導，魏科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared Kushner）已結束在克里姆林宮的會談並離開，這場長時間會談持續到3日凌晨，未就俄烏和平協議取得突破。
據報導，川普今天談及參與會談的魏科夫與庫許納時指出：「他們的印象是…他（普丁）希望看到戰爭結束。」
川普還說：「他們昨天與普丁總統進行一場非常良好的會談。」但他也指稱：「會後有什麼結果？我無法告訴你。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言