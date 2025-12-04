快訊

林口社區三溫暖傳死亡意外 7旬男全身大面積燒燙傷送醫亡

獨／高雄上流圈陷吸金風暴 名校家長會副會長傳捲20億元落跑

美特使赴俄會談 川普：普丁流露結束戰爭意願

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導

美國總統川普的特使魏科夫與女婿庫許納近日前往俄羅斯首都莫斯科，與俄國總統普丁（Vladimir Putin）會談。川普今天表示，普丁在會談中給人想要結束烏克蘭戰爭的印象。

法新社報導，魏科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared Kushner）已結束在克里姆林宮的會談並離開，這場長時間會談持續到3日凌晨，未就俄烏和平協議取得突破。

據報導，川普今天談及參與會談的魏科夫與庫許納時指出：「他們的印象是…他（普丁）希望看到戰爭結束。」

川普還說：「他們昨天與普丁總統進行一場非常良好的會談。」但他也指稱：「會後有什麼結果？我無法告訴你。」

2022年，俄羅斯全面入侵烏克蘭，但對克里米亞韃靼人來說，來自俄羅斯的侵略早在更久之前就已開始。不論是2014年在克里米亞升起俄羅斯國旗、又或是1944年向東行駛的單程列車，將克里米亞的韃靼人流放到中亞⋯⋯，「驅逐」、「流放」或是「佔領」雖然是不同字眼、不同名義，但全都指向侵略者赤裸裸的野心。

