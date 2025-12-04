俄烏開戰後首次！普亭今訪印明會莫迪 料聚焦俄油議題

俄羅斯總統普亭四日將訪問印度，與印度總理莫迪舉行峰會，雙方料聚焦深化經濟、國防與能源合作。普亭此行將考驗印度在烏克蘭戰爭持續之際，如何在美俄之間維持平衡。

美聯社報導，普亭預定四日抵達印度國是訪問，五日與莫迪會談。普亭上次訪印是二○二一年俄烏戰爭爆發前。莫迪去年訪俄，並於今年九月在中國舉行的上海合作組織峰會與普亭短暫會面。

印度官員透露，印俄雙方將公布以經濟合作、貿易便利化、海事、醫療與媒體交流為核心的一系列文件。印度希望擴大對俄出口，特別是藥品、農產品與紡織品，並尋求移除非關稅障礙，同時爭取俄方穩定供應化肥。

美國批評印度採購俄石油，等同資助俄國戰爭財源，美國總統川普八月更以此為由，將對印度商品關稅提高至百分之五十。印度則稱已遵循國際制裁措施，並以國家利益與能源安全為優先。

美國近日制裁俄國石油巨擘俄羅斯石油與路克石油，印度官員表示，印度將避免向遭制裁企業購油，但仍會保留與未受制裁的俄國企業合作的彈性。

新德里智庫「觀察研究基金會」外交政策副總裁潘特說，印度不會完全切斷俄國能源供應，未來進口量將取決「市場力量與制裁效果」。

能源合作也將是峰會焦點之一，包括印度在俄遠東地區的投資及與俄方擴大民用核能合作。其中位於坦米爾那都邦、由俄方協助建造的古丹庫蘭核電廠，是雙邊合作核心，雙方也在討論設備在地生產及第三國合作計畫。

普亭這次訪印，印度預期將要求俄國加速交付二○一八年簽署、價值約五十四億美元Ｓ–四○○防空飛彈系統採購案，之前的延宕被認為與俄烏戰爭導致供應鏈受阻有關。

儘管印度近年軍購來源多元化，俄國仍是其最大武器供應國。俄方希望向印度推銷其匿蹤戰機Su–57，但印度也在評估其他供應國選項。