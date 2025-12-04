不滿歐改美版俄烏協議 普亭：歐若挑事 俄已準備好開戰

華爾街日報報導，美俄二日在莫斯科就烏克蘭和平計畫進行磋商，俄羅斯總統普亭與美國特使威科夫、美國總統川普女婿庫許納會晤五小時，但並未達成協議。普亭則在會談前痛批歐洲阻止和平，稱歐洲若挑起戰端，俄羅斯已準備開戰，是普亭至今對歐洲最直接的威脅。

美俄會後，俄方談判代表德米崔耶夫形容「討論富有成果」，但雙方並未達成協議。普亭外交顧問鄂夏柯夫也表示，磋商「有建設性且有意義」，並透露美方提出有關領土控制問題，但目前仍未討論出折衷方案，並稱美方構想「有些可接受、有些不可接受」。

鄂夏柯夫說，普亭要求威科夫與庫許納向川普轉達多項訊息，並稱會談為機密，與美方說好不公開內容。

政治新聞網Axios報導，這是威科夫第六度與普亭磋商，也是八月阿拉斯加雙普會談後第一次；這是庫許納首度加入與俄談判。兩名知情人士透露，威科夫與庫許納預計三日與烏克蘭總統澤倫斯基在歐洲舉行短暫會談。

另一方面，美烏會談前，普亭在莫斯科一場投資論壇上表達對歐洲修改美版停戰計畫的不滿。普亭說，「我們不打算跟歐洲作戰，我說過一百次了，但如果歐洲想打俄羅斯，並率先挑起戰端，俄羅斯已準備好開戰」。

這番言論被視為至今對歐洲最尖銳的威脅，凸顯普亭加劇美歐聯盟內部分歧。美國先前提出廿八點計畫，包括要求烏克蘭割讓整個頓巴斯等內容，被歐洲多國批評偏袒莫斯科形同要烏克蘭投降，在歐洲壓力下，美方與基輔磋商後再提出十九點方案。

普亭則批評，歐洲大國試圖破壞和平談判，他們提出的想法俄國完全無法接受。普亭說，歐洲正阻止美國政府在烏克蘭問題上實現和平，他批評歐洲列強「站在戰爭那一邊」。但他沒有明確說明歐洲那些要求讓他無法接受。

克宮發言人佩斯科夫表示，俄方感謝川普的努力，但克宮不會立即評論與美方的討論，因為公開宣傳不太可能有益。他表示，「目前相關工作正在專家層級進行，應該在專家層級取得某些成果，然後這些成果將成為日後最高層級接觸的基礎」。