假奶爭議重創形象…十盛掀倒閉潮「全台只剩一家」 官方臉書也消失

烏克蘭擊中俄國影子船隊油輪後 黑海戰爭險保費飆三倍

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
彭博資訊報導，在烏克蘭對與莫斯科有關聯的船隻發動一系列襲擊後，停靠黑海港口的船舶保險費率飆升。圖／法新社

彭博資訊報導，在烏克蘭對與莫斯科有關聯的船隻發動一系列襲擊後，停靠黑海港口的船舶保險費率飆升。 

全球最大的保險經紀公司Marsh表示，船舶停靠俄羅斯黑海港口的保險費用已上漲三倍多。Marsh表示，在近期事件發生之前，保險費率約為船舶價值的0.25%至0.3%。 

兩位匿名的業內人士透露，保險公司現在對黑海部分烏克蘭港口收取高達1%的保費。 

烏克蘭聲稱，對兩艘來自俄羅斯所謂「影子艦隊」的油輪發動了襲擊。自上周末以來，該區域還發生另兩起與莫斯科相關船隻的事件。

Vessel Protect主管Munro Anderson表示，對於停靠俄羅斯港口的船舶，保險公司在定價時會考慮更廣泛的潛在攻擊地點，以及更高的重複攻擊可能性，「隨著攻擊升級，俄羅斯對與烏克蘭有關的船舶進行報復的可能性也隨之提高」。Vessel Protect隸屬於Pen Underwriting，是海上戰爭風險保險業巨頭。

