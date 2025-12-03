克宮稱普亭接受美方某些終戰提案 烏代表將赴美會談

快訊

中央社／ 莫斯科3日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭。圖／美聯社

俄羅斯今天表示，總統普亭接受美國提出的某些俄烏終戰方案，並拒絕其他提案，但願意繼續與美磋商。烏克蘭總統澤倫斯基則說，烏方會開始準備赴美與美國總統川普的幕僚會談。

路透社報導，川普（Donald Trump）的特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普的女婿庫許納（JaredKushner）在莫斯科與普亭（Vladimir Putin）的會談持續到今天凌晨，會後克宮一名幕僚稱「雙方尚未找到妥協方案」。

被問及是否可以說普亭已拒絕美國的提案時，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示不宜這麼說。

培斯科夫表示，「昨天首次進行直接意見交換」，「部分內容獲得接受，部分內容被視為無法接受，這是尋找妥協之道的正常工作程序」。

他還說，俄方感謝川普所做的努力，但克宮不會即時評論與美方的討論，因為公開宣傳不太可能有益。

培斯科夫表示，「目前相關工作正在專家層級進行」，「應該在專家層級取得某些成果，然後這些成果將成為日後最高層級接觸的基礎」。

今年11月，一份包含28點的美國和平計畫草案外流，引發烏克蘭及歐洲官員擔憂，他們表示這份草案屈從於俄方的主要訴求。

歐洲大國隨後另提草案，而在瑞士日內瓦的會談中，美國與烏克蘭表示，雙方已制定出一套「更新且更完善的和平架構」來結束戰爭。

普亭昨天則批評，歐洲大國試圖破壞和平談判，他們提出的想法完全無法為俄國所接受。

普亭的外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）與魏科夫結束會談後對媒體表示，俄方先收到一份包含27點的提案，隨後又收到4份補充文件，已與魏科夫討論相關內容。

另一方面，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，烏方會開始準備與川普的代表在美國會面。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，澤倫斯基今天說，烏克蘭代表團團長烏梅洛夫（Rustem Umerov）及其他代表將在布魯塞爾，針對美、俄在莫斯科磋商後的「已知」情況，向歐洲領袖簡報。

澤倫斯基表示，布魯塞爾會議結束後，烏梅洛夫和烏克蘭武裝部隊總參謀長赫納托夫（Andrii Hnatov）將「開始籌備與川普總統的特使在美國會面」。

澤倫斯基說：「一如以往，烏克蘭會以建設性態度追求真正的和平。我期待收到今天歐洲開會結果的最新報告。」

