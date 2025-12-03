歐盟擬用俄國凍結資產援烏克蘭 比利時仍有疑慮
比利時外交部長佩瑞弗（Maxime Prevot）今天表示，歐盟打算運用俄羅斯遭凍結資產援助烏克蘭的計畫，並未消除比利時方面的疑慮。
路透社近日報導，歐盟各國領袖曾於10月一場峰會嘗試就歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von derLeyen）提出的計畫達成協議，內容是把在歐洲凍結的1400億歐元俄羅斯主權資產借貸給烏克蘭用於國防及常規預算。
但此事未能獲得比利時支持，比國的支持對這項計畫至關重要，因為歐盟希望動用的相關俄羅斯資產存放於比利時金融機構「歐洲清算銀行」（Euroclear）。
目前在比利時共有1850億歐元的遭凍結俄國資產，另有估計250億歐元資產存放於歐盟其他國家的銀行，主要在法國和盧森堡。
法新社報導，佩瑞弗在北大西洋公約組織（NATO）一場會議告訴記者：「我們的疑慮被輕描淡寫了。歐盟執委會今天將提交的文件，未能以令人滿意的方式化解我方擔憂。」
他還說道：「我們要求，比利時因為該計畫而面臨的風險能得到全面保障。」
范德賴恩預計會在今天稍晚公布這項計畫的法律框架，歐盟官員堅稱，該計畫對烏克蘭在抵禦俄羅斯侵略期間維持經濟是至關重要的，並期望歐盟各國領袖於本月舉行的峰會上達成協議。
但比利時方面擔心，此計畫可能會讓他們面臨來自俄羅斯的嚴重法律和經濟報復。
比利時政府堅持要其他歐盟國家做出實際保證，各國會共同分擔責任。
