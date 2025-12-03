歐盟擬用俄國凍結資產援烏克蘭 比利時仍有疑慮

快訊

中央社／ 布魯塞爾3日綜合外電報導
比利時外交部長佩瑞弗。圖／法新社
比利時外交部長佩瑞弗。圖／法新社

比利時外交部長佩瑞弗（Maxime Prevot）今天表示，歐盟打算運用俄羅斯遭凍結資產援助烏克蘭的計畫，並未消除比利時方面的疑慮。

路透社近日報導，歐盟各國領袖曾於10月一場峰會嘗試就歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von derLeyen）提出的計畫達成協議，內容是把在歐洲凍結的1400億歐元俄羅斯主權資產借貸給烏克蘭用於國防及常規預算。

但此事未能獲得比利時支持，比國的支持對這項計畫至關重要，因為歐盟希望動用的相關俄羅斯資產存放於比利時金融機構「歐洲清算銀行」（Euroclear）。

目前在比利時共有1850億歐元的遭凍結俄國資產，另有估計250億歐元資產存放於歐盟其他國家的銀行，主要在法國和盧森堡。

法新社報導，佩瑞弗在北大西洋公約組織（NATO）一場會議告訴記者：「我們的疑慮被輕描淡寫了。歐盟執委會今天將提交的文件，未能以令人滿意的方式化解我方擔憂。」

他還說道：「我們要求，比利時因為該計畫而面臨的風險能得到全面保障。」

范德賴恩預計會在今天稍晚公布這項計畫的法律框架，歐盟官員堅稱，該計畫對烏克蘭在抵禦俄羅斯侵略期間維持經濟是至關重要的，並期望歐盟各國領袖於本月舉行的峰會上達成協議。

但比利時方面擔心，此計畫可能會讓他們面臨來自俄羅斯的嚴重法律和經濟報復。

比利時政府堅持要其他歐盟國家做出實際保證，各國會共同分擔責任。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 歐盟 比利時

歐盟援烏1628億巨貸 歐洲央行拒擔保 憂達和平協議後無法償還

蘇丹擬出借港口換武器 協議為期25年 俄軍恐插旗紅海

歐盟拍板！2027年前跟俄羅斯天然氣說再見 全球供過於求降低價格風險

比利時警調查歐洲學院 前歐盟外長疑涉詐欺遭拘留

歐盟援烏1628億巨貸 歐洲央行拒擔保 憂達和平協議後無法償還

歐盟先前打算將俄羅斯央行被凍結的資產，以貸款形式提供1400億歐元(約1628億美元)資金援助烏克蘭，主要存放在比利時金...

蘇丹擬出借港口換武器 協議為期25年 俄軍恐插旗紅海

按蘇丹官員說法，蘇丹軍政府向俄羅斯提出一項為期25年協議，讓俄軍使用蘇丹港以在非洲建立第一座海軍基地，在關鍵紅海航道旁取...

油輪連遭襲擊…普亭放話報復 油價跌勢持續、交易員觀望美版和平計畫

彭博資訊引述俄媒報導，俄羅斯總統普亭警告，如果近期針對莫斯科油輪船隊的襲擊潮不停止，俄羅斯可能考慮打擊支持烏克蘭的國家所...

返鄉路遙，克里米亞韃靼人的流放、返鄉與再流亡

2022年，俄羅斯全面入侵烏克蘭，但對克里米亞韃靼人來說，來自俄羅斯的侵略早在更久之前就已開始。不論是2014年在克里米亞升起俄羅斯國旗、又或是1944年向東行駛的單程列車，將克里米亞的韃靼人流放到中亞⋯⋯，「驅逐」、「流放」或是「佔領」雖然是不同字眼、不同名義，但全都指向侵略者赤裸裸的野心。

美俄會晤前普亭指歐洲設障 澤倫斯基待美方訊息決策

俄烏和談近來動作頻頻。美國今天派代表與俄羅斯總統普亭會晤，討論美烏雙方協調後的新版本和平草案。烏克蘭總統澤倫斯基表示，將...

美俄談判烏克蘭和平計畫未達協議 普亭嗆「若歐洲挑戰就開戰」

華爾街日報報導，美俄2日在莫斯科就烏克蘭和平計畫進行磋商，俄羅斯總統普亭與美國特使威科夫、美國總統川普女婿庫許納會晤5小...

