歐盟達協議 擬於2027年秋季結束前全面禁止俄天然氣

歐盟理事會主席國與歐洲議會代表今天達成初步協議，將於2027年秋季結束前全面禁止進口俄羅斯天然氣，藉此切斷俄國重要的作戰資金來源。

根據歐盟理事會（European Council）與歐洲議會（European Parliament）新聞稿，相關時間表仍需經過歐盟理事會及歐洲議會批准。

法新社報導，儘管俄羅斯全面入侵烏克蘭，歐盟卻始終難以停止依賴俄國天然氣，連夜達成的最新協議旨在擺脫這種依賴。

管線輸氣長期合約被認為是最敏感的議題，因為合約期限可能長達數十年。而根據最新協議，在儲存量足夠的前提下，管線輸氣長期合約將自2027年9月30日起禁止，最遲不得晚於2027年11月1日實施。

至於液化天然氣（LNG），長期合約將自2027年1月1日起全面禁止。這部分與歐盟第19輪對俄制裁一致。

短期合約則將更早被禁：液化天然氣自2026年4月25日起、管線輸氣自2026年6月17日起終止。

歐盟理事會發聲明表示，在俄羅斯將天然氣供應武器化，對歐洲能源市場造成重大影響後，最新措施旨在終結對俄羅斯能源的依賴。

歐盟負責能源政策的執行委員約根森（DanJorgensen）在社群平台X發文寫道：「我們做到了，歐洲將永遠關閉俄羅斯天然氣的閥門。」

「我們選擇歐洲能源安全與自主，不會再被勒索，也不會再讓（俄國總統）普亭（Vladimir Putin）操控市場。我們堅定地與烏克蘭站在一起。」

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也告訴記者：「這是新時代的黎明─歐洲擺脫俄羅斯實現徹底能源自主的新時代。」