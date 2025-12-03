快訊

網爆台荷交流情報戰大挫敗 官員：國防部不顧體制是導火線

「給大家看看長相」北醫大教授遭控公開嗆學生黃臉婆 校方回應

歐盟達協議 擬於2027年秋季結束前全面禁止俄天然氣

中央社／ 布魯塞爾3日綜合外電報導
歐盟理事會主席國與歐洲議會代表達成初步協議，將於2027年秋季結束前全面禁止進口俄羅斯天然氣，藉此切斷俄國重要的作戰資金來源。圖／路透社
歐盟理事會主席國與歐洲議會代表達成初步協議，將於2027年秋季結束前全面禁止進口俄羅斯天然氣，藉此切斷俄國重要的作戰資金來源。圖／路透社

歐盟理事會主席國與歐洲議會代表今天達成初步協議，將於2027年秋季結束前全面禁止進口俄羅斯天然氣，藉此切斷俄國重要的作戰資金來源。

根據歐盟理事會（European Council）與歐洲議會（European Parliament）新聞稿，相關時間表仍需經過歐盟理事會及歐洲議會批准。

法新社報導，儘管俄羅斯全面入侵烏克蘭，歐盟卻始終難以停止依賴俄國天然氣，連夜達成的最新協議旨在擺脫這種依賴。

管線輸氣長期合約被認為是最敏感的議題，因為合約期限可能長達數十年。而根據最新協議，在儲存量足夠的前提下，管線輸氣長期合約將自2027年9月30日起禁止，最遲不得晚於2027年11月1日實施。

至於液化天然氣（LNG），長期合約將自2027年1月1日起全面禁止。這部分與歐盟第19輪對俄制裁一致。

短期合約則將更早被禁：液化天然氣自2026年4月25日起、管線輸氣自2026年6月17日起終止。

歐盟理事會發聲明表示，在俄羅斯將天然氣供應武器化，對歐洲能源市場造成重大影響後，最新措施旨在終結對俄羅斯能源的依賴。

歐盟負責能源政策的執行委員約根森（DanJorgensen）在社群平台X發文寫道：「我們做到了，歐洲將永遠關閉俄羅斯天然氣的閥門。」

「我們選擇歐洲能源安全與自主，不會再被勒索，也不會再讓（俄國總統）普亭（Vladimir Putin）操控市場。我們堅定地與烏克蘭站在一起。」

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也告訴記者：「這是新時代的黎明─歐洲擺脫俄羅斯實現徹底能源自主的新時代。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 歐盟

延伸閱讀

歐盟援烏1628億巨貸 歐洲央行拒擔保 憂達和平協議後無法償還

蘇丹擬出借港口換武器 協議為期25年 俄軍恐插旗紅海

歐盟拍板！2027年前跟俄羅斯天然氣說再見 全球供過於求降低價格風險

烏克蘭戰爭美俄會談無突破 克宮稱領土問題仍無共識

相關新聞

歐盟援烏1628億巨貸 歐洲央行拒擔保 憂達和平協議後無法償還

歐盟先前打算將俄羅斯央行被凍結的資產，以貸款形式提供1400億歐元(約1628億美元)資金援助烏克蘭，主要存放在比利時金...

蘇丹擬出借港口換武器 協議為期25年 俄軍恐插旗紅海

按蘇丹官員說法，蘇丹軍政府向俄羅斯提出一項為期25年協議，讓俄軍使用蘇丹港以在非洲建立第一座海軍基地，在關鍵紅海航道旁取...

油輪連遭襲擊…普亭放話報復 油價跌勢持續、交易員觀望美版和平計畫

彭博資訊引述俄媒報導，俄羅斯總統普亭警告，如果近期針對莫斯科油輪船隊的襲擊潮不停止，俄羅斯可能考慮打擊支持烏克蘭的國家所...

返鄉路遙，克里米亞韃靼人的流放、返鄉與再流亡

2022年，俄羅斯全面入侵烏克蘭，但對克里米亞韃靼人來說，來自俄羅斯的侵略早在更久之前就已開始。不論是2014年在克里米亞升起俄羅斯國旗、又或是1944年向東行駛的單程列車，將克里米亞的韃靼人流放到中亞⋯⋯，「驅逐」、「流放」或是「佔領」雖然是不同字眼、不同名義，但全都指向侵略者赤裸裸的野心。

美俄會晤前普亭指歐洲設障 澤倫斯基待美方訊息決策

俄烏和談近來動作頻頻。美國今天派代表與俄羅斯總統普亭會晤，討論美烏雙方協調後的新版本和平草案。烏克蘭總統澤倫斯基表示，將...

美俄談判烏克蘭和平計畫未達協議 普亭嗆「若歐洲挑戰就開戰」

華爾街日報報導，美俄2日在莫斯科就烏克蘭和平計畫進行磋商，俄羅斯總統普亭與美國特使威科夫、美國總統川普女婿庫許納會晤5小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。