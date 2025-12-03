烏克蘭戰爭美俄會談無突破 克宮稱領土問題仍無共識

快訊

中央社／ 莫斯科2日綜合外電報導

美國與俄羅斯就結束烏克蘭戰爭舉行的高層會談今天未取得突破。克里姆林宮表示，就關鍵的領土問題，尚未找到任何妥協方案。

法新社報導，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在克宮會見美國總統川普的女婿庫許納（Jared Kushner）及特使魏科夫（Steve Witkoff）。普亭之前表示，俄軍準備繼續作戰，以達成發動戰爭時設定的目標。

這場會談對烏克蘭來說非比尋常，這一週恐怕危機四伏，過去幾天已歷經激烈外交斡旋。這次會談核心是美方推動的和平方案，但在基輔和其歐洲盟友壓力下，這項方案已經修訂。

針對俄羅斯占領的烏克蘭領土，普亭外交顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）會後表示，「目前我們還沒做出任何妥協，但部分美國解決方案可以討論。」他還說：「部分提案我們無法接受，談判還會繼續進行。」

川普指出，要終結這場近4年的戰爭並不容易。他在白宮召開內閣會議時說：「我們的人現在就在俄羅斯，看看有沒有可能把這事解決。但情勢相當困難，我可以告訴你，非常棘手。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天表示，任何計畫都須徹底終結戰爭，不應只是讓2022年2月俄羅斯發動攻勢以來的戰鬥暫時停火。他也在社群媒體發文強調：「不會有任何簡單的解方。」

他說：「重要的是一切都要公平、透明，不能在烏克蘭背後玩弄手腳，更不能沒有我們就擅自決定與烏克蘭有關、與我們未來有關的事。」

上月公布的美國28點和平方案，因過度貼近莫斯科訴求，外界一度質疑俄方參與起草，美國則否認。

彭博報導，一段錄音檔顯示，魏科夫曾指導俄羅斯官員，如何建議普亭與川普通話的內容。

魏科夫已多次與普亭會談，但美國媒體報導，庫許納這次是首度加入與普亭會晤。庫許納今年稍早曾協助以色列與哈瑪斯（Hamas）促成加薩地區的停火協議。

烏克蘭 普亭 俄羅斯 俄烏戰爭

