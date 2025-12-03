快訊

中工讓出一席董事 牽涉威京與寶佳「共治或接手」戰略

中職／林書逸有望換上藍色球衣？悍將球團曝：已有鎖定人選、有消息將公布

孩子因一匹馬變專注 日本動物輔助治療讓幼教師感動

油輪連遭襲擊…普亭放話報復 油價跌勢持續、交易員觀望美版和平計畫

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
俄羅斯總統普亭（右三）、外交顧問鄂夏科夫（右四）在莫斯科克里姆林宮與美方特使威特科夫（左二）及庫許納（左三）會談。美聯社
俄羅斯總統普亭（右三）、外交顧問鄂夏科夫（右四）在莫斯科克里姆林宮與美方特使威特科夫（左二）及庫許納（左三）會談。美聯社

彭博資訊引述俄媒報導，俄羅斯總統普亭警告，如果近期針對莫斯科油輪船隊的襲擊潮不停止，俄羅斯可能考慮打擊支持烏克蘭的國家所屬船隻。

普亭受訪時表示，「烏克蘭武裝部隊現在的作法就是海盜行徑」。他的評論由國營電視台Rossiya 24頻道播出。

過去一周，與俄羅斯有關的油輪遇襲事件驟增，此類攻擊先前僅零星發生。至少有一家船舶公司表示，由於旗下貨輪遇襲，將停止派船赴俄。如果企業對前往俄羅斯產生顧慮，可能推高俄國商品運往全球市場的成本。

正當美國重新推動和談，俄烏戰爭已延伸成愈發激烈的能源戰，雙方都希望在前線僵持數月後取得實質優勢。

烏克蘭對俄羅斯煉油廠發動創紀錄攻擊，並重創處理哈薩克石油的關鍵港口終端設施；俄羅斯則猛烈轟炸烏克蘭能源基礎設施，試圖在寒冬來臨前打擊對方士氣。

普亭表示，俄方最先可能採取的反制措施，將是對烏克蘭港口的「港口設施與停泊船隻」擴大打擊範圍。「其次，如果情況持續，我們將考慮，不是說一定會這麼做，但對那些協助烏克蘭實施海盜行為的國家所屬船舶，會評估採取報復措施的可能性。」

過去一年，俄羅斯商船，多數為油輪，遭遇至少九次襲擊。大部分襲擊事件均無人宣稱負責，不過一名知情人士稱，上周的兩起攻擊是烏克蘭所為。過去一周襲擊事件顯著增加，共發生四起此類事件。

布蘭特原油期貨原本下跌1.6%，但後來在倫敦交易轉為持平，收在每桶62美元。西德州中級原油報價低於每桶59美元。交易員密切關注美國結束烏克蘭戰爭的努力能否取得成效。

克里姆林宮表示，普亭已與美方特使威特科夫、以美方代表身分出席的川普女婿庫許納進行了「富有成果」的會談，但雙方仍未就終結俄烏戰爭的方案達成協議。這場會面是在美烏官員在佛羅里達談判之後的延續。

克里姆林宮外交顧問鄂夏柯夫在莫斯科對媒體說，這場持續近五小時的談判「具建設性且訊息豐富」，但在關鍵的領土控制議題上「尚未達成妥協」。他表示，「部分美方提案看似大致可以接受，但仍需進一步商討。部分措辭則無法接受，因此後續談判將繼續」，至於普亭是否與美國總統川普會面，「取決於談判進展」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

美俄會晤前普亭指歐洲設障 澤倫斯基待美方訊息決策

美俄談判烏克蘭和平計畫未達協議 普亭嗆「若歐洲挑戰就開戰」

俄混合戰威脅 北約擬先發制人 澤倫斯基訪法盼歐洲更挺烏

影／為普亭會見美特使造勢？俄軍高調宣布攻占烏東重鎮波克羅夫斯克

相關新聞

返鄉路遙，克里米亞韃靼人的流放、返鄉與再流亡

2022年，俄羅斯全面入侵烏克蘭，但對克里米亞韃靼人來說，來自俄羅斯的侵略早在更久之前就已開始。不論是2014年在克里米亞升起俄羅斯國旗、又或是1944年向東行駛的單程列車，將克里米亞的韃靼人流放到中亞⋯⋯，「驅逐」、「流放」或是「佔領」雖然是不同字眼、不同名義，但全都指向侵略者赤裸裸的野心。

油輪連遭襲擊…普亭放話報復 油價跌勢持續、交易員觀望美版和平計畫

彭博資訊引述俄媒報導，俄羅斯總統普亭警告，如果近期針對莫斯科油輪船隊的襲擊潮不停止，俄羅斯可能考慮打擊支持烏克蘭的國家所...

美俄會晤前普亭指歐洲設障 澤倫斯基待美方訊息決策

俄烏和談近來動作頻頻。美國今天派代表與俄羅斯總統普亭會晤，討論美烏雙方協調後的新版本和平草案。烏克蘭總統澤倫斯基表示，將...

美俄談判烏克蘭和平計畫未達協議 普亭嗆「若歐洲挑戰就開戰」

華爾街日報報導，美俄2日在莫斯科就烏克蘭和平計畫進行磋商，俄羅斯總統普亭與美國特使威科夫、美國總統川普女婿庫許納會晤5小...

美特使會普亭談俄烏終戰 川普女婿庫許納將同行

美國總統川普的特使魏科夫與川普的女婿庫許納預定今天下午5時（格林威治時間14時）過後，在俄羅斯首都莫斯科與俄國總統普亭會...

烏揭俄機輪胎多來自陸企 專家警告「俄缺中難久戰」

中國多次被外界質疑向俄羅斯提供軍民兩用物資。烏克蘭經濟安全協會最新報告指出，俄軍使用蘇愷34、蘇愷35等轟炸機頻繁攻擊烏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。