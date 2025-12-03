美俄會晤前普亭指歐洲設障 澤倫斯基待美方訊息決策

俄烏和談近來動作頻頻。美國今天派代表與俄羅斯總統普亭會晤，討論美烏雙方協調後的新版本和平草案。烏克蘭總統澤倫斯基表示，將在美方會後回報，再決定後續方向。

美方此次派出的烏克蘭事務首席協商代表魏科夫（Steve Witkoff）與川普女婿庫許納（Jared Kushner）前往莫斯科，向普亭（Vladimir Putin）遞交最新草案。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）上午在愛爾蘭與總理馬丁（Micheal Martin）共同召開記者會時說，會靜待美方訊息，「我們將根據美國會後結果做出下一步決定。」他並強調已做好和美國總統川普會面的準備。

普亭在會談前出席記者會時指控歐洲政府阻礙和談進程，他們的訴求「對俄羅斯而言無法接受」。他並強調，俄方並無意對歐洲發動戰事，「但若歐洲選擇動武，俄羅斯已準備好應對。」

俄烏和平談判近日歷經波折。先前媒體揭露的美俄「28點和談草案」因傾向莫斯科立場遭批評後，烏方代表陸續在日內瓦及美國佛羅里達與美方官員會商，將方案調整為目前的20點版本。

澤倫斯基在記者會中表示，美國如今採取「更為認真且務實」的態度協助推動終戰。他強調目標不是暫時停火，而是實質終戰，並呼籲國際社會站在和平一方。澤倫斯基並提及，盼能將遭凍結的俄羅斯資產移轉至烏克蘭，用於防禦與重建。

他稍後在社群媒體發文指出，最關鍵且敏感的議題包括領土、遭凍結的俄方資產及安全保障安排。他強調一切必須公開、公平，「不能有任何繞過烏克蘭背後進行的協議，也不能有任何涉及烏克蘭未來的秘密決定。」

澤倫斯基並指出，歐洲應主導處理境內遭凍結的俄羅斯資產，而安全保障則需交由西方國家組成的「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）討論定案。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）近日正審議是否將總額約1400億歐元（約新台幣5.1兆元）的俄方凍結資產轉為提供烏克蘭的「賠償貸款」。

比利時對此表達疑慮，指出掌控大部分相關資產的比利時金融託管機構歐洲清算銀行（Euroclear）可能在議案通過後面臨俄方求償壓力。