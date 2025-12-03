捷克特使：援烏具經濟效益 新政府將維持實質支持

捷克多年來持續援助烏克蘭，捷克政府烏克蘭事務特使科佩奇尼認為，新政府上任後，對烏克蘭的實質性支持將維持，特別是國家發展銀行與布局捷克企業在烏克蘭的計畫。他強調，支持烏克蘭對捷克具經濟效益，「我們投入的每一克朗，皆已數倍回報給我們」。

科佩奇尼（Tomáš Kopečný）在接受捷克新聞通訊社（ČTK）採訪時表示，捷克新政府上任後，對於烏克蘭的態度立場可能出現細微變化，但主要體現在言論方面，政治人物的象徵性支持可能不如近年來那麼強。

他指出，捷克對烏克蘭的實質性支持仍將維持，特別是在國家發展銀行方面，或支持捷克企業在烏克蘭的發展。因為對捷克而言，支持烏克蘭在經濟上是有回報的，「我們投入的每一克朗，皆已數倍回報給我們」。

自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，捷克各部門和行政機構對烏克蘭的支出總額達913億克朗（約新台幣1380億元）；但另一方面，捷克因烏克蘭相關事務收入總額達1040億克朗，其中社會和醫療保險的收入與稅收達790億克朗，軍事援助補償達250億克朗，整體收入比支出還多127億克朗。

此外，科佩奇尼指出，捷克政治代表與民眾對烏克蘭的支持仍然穩定，自2022年以來支持的基礎並未發生重大變化，「據STEM調查機構的各項研究，自2022年春季，這股聲勢浩大的聲援浪潮只略有下降，並保持穩定」。

科佩奇尼表示，捷克對烏克蘭的幫助自始具備附加價值，因為捷克代表願意採取其他國家不敢採取的行動。他舉例，捷克代表曾直接前往烏克蘭，而其他國家合作夥伴主要是遠程提供資金。

他認為，捷克企業已在烏克蘭東部地區建立起商業和人脈關係，因此持續進行相關工作至關重要。

對於近期媒體報導的烏克蘭貪腐醜聞，科佩奇尼表示，這不會顯著影響歐洲國家繼續提供軍事援助的意願。

科佩奇尼說，支持烏克蘭並非基於對其領導層的好感，而是基於認知，防止烏克蘭戰敗的局面，也是道義上正確的行為，用於支持受攻擊的國家。然而，這些醜聞削弱烏克蘭民眾對自身政府的信任，而這恰恰符合俄羅斯的利益。