快訊

全聯鯛魚排藥檢超標急下架 第三方單位檢驗結果大逆轉

陸配被註銷台灣戶籍…錢麗今晚辦理離職 華碩官方回應了

國防預算遭封殺…賴總統：在野黨準備走另一條路 未來恐成愛國者治台

美特使會普亭談俄烏終戰 川普女婿庫許納將同行

中央社／ 莫斯科2日綜合外電報導
川普的女婿庫許納。 美聯社
川普的女婿庫許納。 美聯社

美國總統川普的特使魏科夫與川普的女婿庫許納預定今天下午5時（格林威治時間14時）過後，在俄羅斯首都莫斯科與俄國總統普亭會面，商討結束烏克蘭戰爭的可能方式。

法新社報導，俄羅斯克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「俄美會談將於下午5時過後開始。普亭（Vladimir Putin）將在克里姆林宮接見美國的烏克蘭事務首席協商代表魏科夫（SteveWitkoff），庫許納（Jared Kushner）也將隨行。」

路透社報導，魏科夫以前搭過的一架龐巴迪（Bombardier）Global 7500商務機今天進入俄羅斯領空，俄羅斯新聞社「國際傳真社」（Interfax）隨後報導，飛機已經抵達莫斯科。這架飛機是從美國邁阿密（Miami）起飛。

川普（Donald Trump）曾表示，他希望終結歐洲自二戰以來最致命的衝突，但迄今為止，他的努力尚未帶來和平，包括8月在阿拉斯加與普亭的峰會，以及與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的數次會晤。

美方一份28點和平方案草案上週外流後，引發烏克蘭及歐洲官員擔憂，認為該方案屈從於俄國的主要要求，包括北大西洋公約組織（NATO）相關議題、讓俄國實質控制烏克蘭1/5的土地、對烏軍設限等。

歐洲各國隨後另提方案，而在瑞士日內瓦的會談中，美國與烏克蘭表示，雙方已建立一套「更新且更完善的（終戰）和平架構」。

近期美烏談判代表赴美國佛羅里達州會談，澤倫斯基今天表示，會談期間，雙方又把在日內瓦擬定的和平協議架構變得更加完善。

澤倫斯基在社群平台寫道，烏克蘭以極其嚴肅的態度推動外交，並希望更多外國夥伴參與。

他也提到，在美俄官員會面前，俄方發動了散播「假消息」的行動。他並指控俄國利用與美方的會談，試圖鬆動西方制裁，而非真正尋求與烏克蘭實現和平。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 川普 普亭 美國 澤倫斯基

延伸閱讀

美國接G20輪值主席國 官網放川普照片、舊內容全刪

俄混合戰威脅 北約擬先發制人 澤倫斯基訪法盼歐洲更挺烏

就是哈塞特？川普稱決定Fed下任主席 他說還是「傳聞」

川普MRI檢查 白宮公布醫師備忘錄：心臟、血管都健康

相關新聞

美特使會普亭談俄烏終戰 川普女婿庫許納將同行

美國總統川普的特使魏科夫與川普的女婿庫許納預定今天下午5時（格林威治時間14時）過後，在俄羅斯首都莫斯科與俄國總統普亭會...

烏揭俄機輪胎多來自陸企 專家警告「俄缺中難久戰」

中國多次被外界質疑向俄羅斯提供軍民兩用物資。烏克蘭經濟安全協會最新報告指出，俄軍使用蘇愷34、蘇愷35等轟炸機頻繁攻擊烏...

俄烏+加薩戰爭 全球百大軍火商營收6790億美元創新高

斯德哥爾摩國際和平研究所研究員指出，全球百大軍火製造商銷售額去年達到創紀錄的6790億美元，俄烏與加薩戰爭推升軍火需求的...

俄混合戰威脅 北約擬先發制人 澤倫斯基訪法盼歐洲更挺烏

對於俄羅斯發動的網路攻擊、破壞行動與空域侵擾等混合戰，北大西洋公約組織（NATO）軍事委員會主席表示，北約考慮採取「更具...

無法返鄉！克里米亞韃靼人被俄國迫害流亡

黃金搖籃的呼喚：克里米亞韃靼人的流放、返鄉與再流亡

影／為普亭會見美特使造勢？俄軍高調宣布攻占烏東重鎮波克羅夫斯克

俄羅斯1日宣稱，經過數月激戰，已奪取烏克蘭東部戰略樞紐城市波克羅夫斯克（Pokrovsk）。如果屬實，將是莫斯科的一項重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。