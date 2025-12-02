俄稱占領烏東兩大據點 烏克蘭談判壓力日增

快訊

跨區就學／北北基逾9成可讀公校 為何高中校長疾呼減招

中央社／ 莫斯科1日綜合外電報導

俄羅斯官方今天表示已占領烏克蘭東部後勤樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk）與東北重鎮沃爾臣斯克（Vovchansk），不過烏克蘭官員並未承認。

綜合法新社與路透社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天表示，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）昨天視察處指揮所，聽取參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）關於攻占俄羅斯稱為紅軍城（Krasnoarmeysk）的波克羅夫斯克，以及沃爾臣斯克兩座城市的報告。

烏克蘭試圖在由美國主導的和談中爭取美國支持，但是克里姆林宮在社群平台（Telegram）宣布的此一戰果，讓烏克蘭在結束戰爭的艱難談判中面臨更大壓力。

波克羅夫斯克是頓內茨克（Donetsk）地區鐵公路樞紐，戰前約有6萬居民。近幾個月來，當地一直是俄羅斯軍隊猛烈攻擊的目標。

烏克蘭上個月增派包括特種部隊在內的援軍，試圖抵禦俄軍攻擊，但數百名俄羅斯士兵已成功滲透當地。

俄羅斯國防部發布一段影片，內容據稱是俄軍在波克羅夫斯克市中心廣場升起國旗。

如果俄軍這項戰果得到證實，烏軍前線補給將更為複雜，俄軍也恐獲得利於向北與向西推進的跳板，附近一處烏軍駐地亦面臨被包圍風險。

沃爾臣斯克位於哈爾科夫（Kharkiv）州，自2024年5月以來飽受戰火蹂躪。俄羅斯國防部長貝洛索夫（Andrei Belousov）稱攻占沃爾臣斯克是「邁向勝利的重要一步」。

根據法新社對美國「戰爭研究所」（Institute for theStudy of War）提供的數據分析，俄羅斯上個月在烏克蘭取得自2024年11月以來最大的軍事進展。

