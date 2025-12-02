澤倫斯基盼與川普談關鍵議題 美特使將赴俄會普丁

中央社／ 巴黎1日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他預計將與美國總統川普討論「關鍵議題」。隨著美國主導尋求結束俄烏戰爭的行動加速進行，川普的特使即將前往莫斯科會晤俄羅斯總統普丁。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在巴黎尋求加強歐洲對基輔的支持。與此同時，他的談判代表在佛羅里達州與美方結束兩天會談，但雙方表示部分議題尚未解決。

澤倫斯基在與法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）舉行的聯合記者會上說：「我們預計將與美國總統就相當具挑戰性的關鍵議題進行對話。」

他提到領土、安全保障與烏克蘭重建，認為這些是解決進程中最重要的議題。

澤倫斯基說：「領土議題最為棘手。」他又說，安全保障「非常重要」。他還說，歐洲必須參與關於烏克蘭重建的討論。

澤倫斯基表示，俄羅斯近幾個月來加強飛彈與無人機攻擊，目的是對烏克蘭人民施加「不僅是心理上，也是實質上的壓力，只是為了擊垮烏克蘭人」。

這位戰時領袖說：「我們也需要確保，俄羅斯本身不會將任何事情視為這場戰爭的獎賞。」

美國特使魏科夫（Steve Witkoff）在與烏克蘭官員會談後，預計明天將於莫斯科會晤俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。

法國總統馬克宏今天指出，俄羅斯與烏克蘭之間結束敵意行動的計畫，只有在基輔與歐洲列強的參與下才能最終確定。

馬克宏在巴黎與澤倫斯基會談後表示：「嚴格來說，關於領土問題，目前還沒有最終定案。這只能由澤倫斯基總統做出最後決定。」

他又說：「至於凍結資產、安全保證、加入歐洲聯盟（EU）與歐洲制裁等議題，只有在歐洲國家共同坐上談判桌時才能最終拍板。」

