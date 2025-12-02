美烏談停戰 魯比歐：有進展但還要喬

美國國務卿魯比歐、美國中東特使威科夫及總統川普女婿庫許納，十一月卅日在威科夫的美國佛州貝殼灣高爾夫球俱樂部，和烏克蘭代表團磋商俄烏停戰計畫。

在約四小時的會談後，魯比歐對媒體說，「很具建設性」，但很多部分需再確認，顯然這當中還有個當事方（俄羅斯），解決方案必須納入那個部分；威科夫在俄國時，相關進程將繼續；「我們也一直在不同程度上和俄方保持聯繫，相當了解他們的看法」。

威、庫兩人一日趕赴莫斯科與俄方會談。魯比歐強調，任何和平協議除了結束這場戰爭的條件，還要讓烏克蘭主權獨立，並實現長遠的繁榮；「我認為，我們今天取得進展，但還有更多工作要做」。不過川普認為，「很有機會能達成協議」。

克里姆林宮發言人佩斯科夫十一月卅日說，總統普亭在四日啟程出訪印度前將與威科夫會面。烏克蘭總統澤倫斯基一日抵巴黎艾里賽宮與法國總統馬克宏會面。

烏方代表團團長、烏克蘭國安與國防事務委員會秘書烏梅洛夫在會談後聲明，「我們討論一切攸關烏克蘭及烏克蘭人民的重要議題，美國給予極大支持」。

華爾街日報十一月卅日引述一位美國高官報導，這次會談有提到烏克蘭舉行總統大選的時程、俄烏可能的領土交換與戰後西方國家對烏克蘭安全的擔保。