安全保障仍未決 美使與烏談完和平架構後赴俄

中央社／ 邁阿密30日綜合外電報導

美國與烏克蘭談判判人員表示，雙方今天就俄烏和平方案的會議進展順利，但據稱包括西方能提供何種安全保障等關鍵問題仍未解決。美方特使12月1日赴莫斯科進行後續談判。

華爾街日報指出，美國國務卿盧比歐（MarcoRubio）、特使魏科夫（Steve Witkoff）及總統川普女婿庫許納（Jared Kushner）與烏克蘭談判代表會面超過4小時。盧比歐稱會談有所進展，但也強調是一場相當複雜的談判，後續還有很多工作要做。

一名美方高層透露，會談涵蓋烏克蘭舉行新選舉的可能時間表，以及俄烏進行領土交換構想等。但包括美國與歐洲能提供烏克蘭何種安全保障、俄方要求國際承認侵烏奪占土地等其他關鍵問題則仍未解決。

這名美國高層表示，庫許納與魏科夫12月1日將飛往俄羅斯繼續相關談判；川普則表示，魏科夫很可能這週某個時間點與俄國總統普丁會面。

烏克蘭代表團由國家安全與國防委員會秘書烏梅洛夫（Rustem Umerov）率領，接替因涉貪請辭的總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）。

11月初川普政府一份28點俄烏和平方案曝光，因內容涉及基輔割地、限武、不加入北約等被認為太偏袒俄國而引發烏克蘭與歐洲譁然，歐、烏旋即展開外交折衝盼為烏克蘭爭取有利條件。

Axios新聞網報導，川普和平方案經連日談判後已做大幅調整，以便基輔能接受。魏科夫與庫許納預計12月2日會把這份文件呈交給俄國總統普丁。

但原始的川普28點方案在烏克蘭爭取修改後，克里姆林宮會否接受已出現更多變數。普丁11月27日時表示，無論是用和平或武力方式，俄方都將取得該擁有的土地，還說基輔似乎準備「戰到最後一個烏克蘭人」，俄羅斯願意奉陪。

