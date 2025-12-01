川普稱俄烏和平協議有望 盧比歐強調尚需努力

快訊

中央社／ 佛州海藍戴爾海灘30日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，美國與烏克蘭這次在佛州會談後，要想達成協議以結束俄烏戰爭的「機會很大」。川普的特使魏科夫正準備前往俄羅斯，進行後續協商。

美烏代表在邁阿密以北的海藍戴爾海灘（HallandaleBeach）進行數小時會談，雙方均稱「富有成效」。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）會後表示，還有很多工作要做。基輔代表團一名消息人士則形容這次會談「並不輕鬆」。

川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）預計2日前往莫斯科，與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）磋商。

華府方面已提出一項結束近4年俄烏戰爭的計畫，並尋求莫斯科及基輔同意。

法新社報導，川普在總統專機空軍一號上接受媒體訪問時提到：「烏克蘭面臨一些棘手的小問題。」他指的是烏克蘭最近內部貪腐調查，導致總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）撤換幕僚長和首席談判代表。

川普說：「但我認為，很有機會可達成協議。」

華府起草的28點方案，主張基輔撤出烏東頓內茨克州（Donetsk）；美國則承認頓內茨克州、克里米亞（Crimea）和盧甘斯克州（Lugansk）為事實上的俄羅斯領土。

這28點方案先前並未徵詢烏克蘭歐洲盟友的意見，遭到基輔和歐洲批評，美方已對原案進行刪減調整，最新內容尚未公開，據傳已縮減至20點。

美烏在佛州會談結束後，法國總統馬克宏明天將在巴黎與澤倫斯基見面。

儘管盟國對美國的烏克蘭計畫表示疑慮，但盧比歐仍將缺席3日至4日在布魯塞爾（Brussels）舉行的北大西洋公約組織（NATO）外長會議。

