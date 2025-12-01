快訊

長照漏洞！「家務協助」被無限上綱… 居服員淪廉價清潔工

獨／台灣之盾首波軍購案曝光 台美正合作整合對美9大軍購要價書

美烏磋商和平計畫 盧比歐：具建設性但仍有諸多工作

中央社／ 海藍戴爾海灘30日綜合外電報導

美國國務卿盧比歐指出，與烏克蘭官員今天在佛羅里達州的會議「非常具建設性」，但仍有許多工作要做。美、烏官員展開近4小時會談，盼找出俄羅斯和烏克蘭終戰出路。

路透社報導，盧比歐（Marco Rubio）告訴記者：「很多部分需要再確認，顯然這裡還有另一個當事方，解決方案必須納入那個部分。本週稍晚（美國特使）魏科夫（Steve Witkoff）先生前往莫斯科時，相關進程將會繼續。我們也一直在不同程度上與俄羅斯方面保持聯繫，對他們的看法相當了解。」

美聯社報導，盧比歐說：「這不僅是在結束戰鬥的條件上，同時也包括讓烏克蘭實現長遠繁榮的條件…我認為我們今天取得進展，但還有更多工作要做。」

在佛州舉行的這場高階磋商於總統川普特使魏科夫前往莫斯科會晤俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）之前幾天展開。

盧比歐、魏科夫以及川普女婿庫許納（JaredKushner）代表美方投入磋商。烏克蘭一方面持續抵抗2022年入侵的俄軍，同時面臨國內貪腐醜聞壓力，使得這場會談時機敏感。

外交官關注一份由美國草擬、經華府與莫斯科協商的計畫將如何調整。這份提案因偏向俄方要求而遭受批評。

會談在由魏科夫的地產事業在海藍戴爾海灘（Hallandale Beach）開發的貝殼灣俱樂部（Shell BayClub）展開。盧比歐於會談開始時表示：「這不只是為和平協議而談，更要開創一條讓烏克蘭保持主權、獨立和繁榮之路。」

烏克蘭代表團由國家安全與國防事務委員會秘書烏梅洛夫（Rustem Umerov）率團。他在回應盧比歐時，表達基輔對華府所作努力的感謝。這話顯然是說給時常批評烏克蘭不夠感激美方協助的川普聽的。

烏梅洛夫說：「美國聆聽我們的聲音、美國支持我們、美國與我們並肩努力。」

烏梅洛夫和盧比歐會談後一同對媒體發表簡短聲明時，雖然強調烏克蘭對美國的感謝，但並未透露談判過程中是否取得任何進展。他說：「我們的目標是讓烏克蘭繁榮且強大。我們討論了一切攸關烏克蘭、烏克蘭人民的重要議題，美國給予極大支持。」

烏梅洛夫一直都參與持續進行的協商。然而在此之前，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）才是烏克蘭首席談判代表。在葉爾馬克住家遭到反貪調查人員搜查後，澤倫斯基於11月28日宣布他已辭職。

澤倫斯基政府近來因能源部門一宗透過承包商支付回扣侵吞1億美元的醜聞而面臨新一波國內壓力。

僅在一週前，盧比歐還在瑞士日內瓦與葉爾馬克會面，雙方均表示在協調新版和平計畫方面取得正面進展。

烏克蘭代表團成員還包括武裝部隊總司令赫納托夫（Andriy Hnatov）和總統顧問貝夫茲（OleksandrBevz）。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

烏克蘭和平計畫 川普團隊與基輔代表團佛州展開磋商

烏克蘭官員赴美磋商和平計畫 澤倫斯基：有望30日敲定成果

澤倫斯基失去最強心腹！幕僚長葉爾馬克住家遭反貪搜查後請辭獲准

貪腐風暴衝擊政壇 澤倫斯基核心幕僚葉爾馬克去職

相關新聞

烏克蘭代表團赴美 磋商新版俄烏停戰計畫

烏克蘭總統澤倫斯基十一月廿九日證實，烏方代表團已赴美磋商新版俄烏停戰計畫，並希望美東時間十一月卅日能敲定成果。

不斷加人…美對俄談判多對一 專家質疑來亂的

美國總統川普似乎派出所有最親近顧問試圖協商俄烏和平協議，是否「人多誤事」的問題浮上檯面。法媒「法國廿四台」十一月卅日分析...

美烏代表就停火計劃舉行會晤

（德國之聲中文網）來自美國和烏克蘭兩國的代表在佛羅裡達州就如何結束俄烏戰爭舉行了會談。據多家媒體報道，代表美方出席會談的包括國務卿盧比奧（Marco Rubio），美國特使維特科夫（Steve Wit

打擊俄羅斯目標 烏克蘭無人機藉助AI提升戰場優勢

烏克蘭無人機操作員梅克斯（Mex）回憶說，他近日鎖定一輛俄羅斯戰車這類高價值目標，從20公里外發動攻擊，他表示若少了人工...

俄明年軍費逾1600億 約開戰年3倍 瑞典模擬戰爭演習劍指莫斯科

俄羅斯總統普亭28日批准明年政府預算案。俄媒報導，克里姆林宮表示，用於軍購與軍隊運作等的軍費達12.9兆盧布（約1658...

寒冬前夕 俄飛彈無人機癱瘓烏電力系統 基輔60萬戶斷電

俄國29日凌晨以無人機和飛彈對首都基輔市及其周邊發動大規模空襲，鎖定軍事工業及能源基礎設施，造成至少3人喪生、29人受傷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。