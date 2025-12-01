美烏代表就停火計劃舉行會晤

（德國之聲中文網）來自美國和烏克蘭兩國的代表在佛羅裡達州就如何結束俄烏戰爭舉行了會談。據多家媒體報道，代表美方出席會談的包括國務卿盧比奧（Marco Rubio），美國特使維特科夫（Steve Witkoff） 以及特朗普總統的女婿庫什納（Jared Kushner）。烏克蘭代表團則由前國防部長烏梅羅夫（Rustem Umjerow）率領。

此次會談將圍繞特朗普總統提出的28條停火計劃展開磋商，該項計劃引起了廣泛爭議。此前，烏克蘭代表曾同美國及歐洲代表一道，在日內瓦舉行過會談，並對這項和平計劃進行了一系列修訂。批評人士認為，這項和平計劃完全是俄羅斯方面的願望清單。

烏克蘭代表團團長烏梅羅夫表示，他將會在美國為爭取公正而持久的和平方案而努力。

美國代表下周前往莫斯科

烏克蘭總統澤連斯基發表視頻講話稱：“未來幾天內，完全有可能會敲定相關方案，確定如何以有尊嚴的方式結束這場戰爭。”他表示，必須盡快就實質性步驟制定出方案。澤連斯基還強調，烏克蘭仍會以建設性方式同美國保持合作。

據稱，下周晚些時候，美國代表也將同俄羅斯方面就和平計劃展開磋商。來自克裡姆林宮的消息稱，烏克蘭和歐盟方面提出的建議也將提交莫斯科方面。但俄方是否會接受相關建議，目前尚不得而知。

澤連斯基周一訪問巴黎

法國總統馬克龍將在周一在巴黎歡迎來訪的烏克蘭總統澤連斯基。法烏領導人將就結束俄羅斯侵烏戰爭的國際努力展開討論。

周六，法國總統府表示，兩位領導人將重點討論“實現公正且持久和平的前提條件”。

法國外長巴羅（Jean‑Noël Barrot）對媒體表示：“我們將於周一在巴黎迎接來訪的澤連斯基總統，商討如何推動相關談判向前邁進。”巴羅還表示：“只要俄羅斯總統普京放棄通過征服烏克蘭來重建‘蘇維埃帝國’的妄想，實現和平就有可能。”

