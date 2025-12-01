快訊

基隆自來水連日異味爆民怨 謝國樑：明依飲用水管理條例開罰台水

不斷加人！美對俄談判多對一 專家質疑來亂的

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

美國總統川普似乎派出所有最親近顧問試圖協商俄烏和平協議，是否「人多誤事」的問題浮上檯面。法媒「法國廿四台」十一月卅日分析，美方釋出的訊息不統一、談判代表不斷增加，與克里姆林宮決定只派俄羅斯主權財富基金負責人德米崔耶夫從事談判，形成鮮明對比。

十一月稍早，美國陸軍部長德里斯科加入已人滿為患的談判代表名單。此前英國金融時報披露，川普女婿庫許納也加入。但舊的談判代表暫未完全被取代，美國中東特使威科夫持續扮演主導角色，本周將會晤俄國總統普亭。美國國務卿魯比歐則在日內瓦談判時說，威科夫所提停戰方案「仍有工作要做」，川普未對此有異議。

英國伯明罕大學美國政治專家林德斯塔特說，美國外交團隊成員看起來像業餘人士，「他們不像是掌控局面，也不像在代表超級大國」。

華府的做法也引起川普陣營內部的質疑。英國倫敦大學聖喬治學院國際政治學教授帕瑪說，聯邦參議院前共和黨領袖麥康諾就已批評這種「混亂」狀況。

分析家也提醒，表面混亂的背後可能有一種「川普式邏輯」。帕瑪說，目前做法符合川普讓「全明星」上場的作風，讓他們個別獨立測試不同構想。林德斯塔特對此同意，表示川普像是「讓數個人出動，然後看誰會帶回最好想法或最佳結果」。

伯明罕大學國際關係與美國外交政策專家盧卡斯則說，魯比歐的高光時刻可能很快將結束；「魯比歐路線」呼籲支持烏克蘭防禦工作，這與川普盡快簽署和平協議的目標不同調。

至於庫、德為何突然登場，可能的解釋是，彭博日前揭露據稱是威科夫與俄方對口官員的通話錄音，其中威科夫指導莫斯科如何讓川普接受更親俄的和平方案。林德斯塔特說，這對川普不是好消息，可能會損及那些挺烏共和黨選民的支持。

庫、德為談判局勢注入新血，但兩人又有所不同。林德斯塔特說，德里斯科基本上是美國副總統范斯的代理人，但范斯「非常反烏」，可能給基輔添麻煩，川普因此更有理由讓庫許納上場，「若川普不確定能不能信任政府中的人，就會找上家人」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

