快訊

唐玲挺過胃癌4期確診糖尿病！認這「飲料」連喝4年飆血糖

萊爾富員工名牌全面改綽號有1限制 網讚：有趣又有隱私

打擊俄羅斯目標 烏克蘭無人機藉助AI提升戰場優勢

中央社／ 基輔30日綜合外電報導
圖為俄羅斯無人機襲擊烏克蘭基輔一棟居民樓引發火災。美聯社
圖為俄羅斯無人機襲擊烏克蘭基輔一棟居民樓引發火災。美聯社

烏克蘭無人機操作員梅克斯（Mex）回憶說，他近日鎖定一輛俄羅斯戰車這類高價值目標，從20公里外發動攻擊，他表示若少了人工智慧（AI）輔助瞄準系統協助，根本無法辦到。

路透社報導，以軍中呼號代稱其名、現年31歲隸屬烏克蘭第58獨立摩托化步兵旅（58th Independent Motorized Infantry Brigade）的梅克斯表示：「若少了這種額外引導，我們就是無法擊中（目標），絕對辦不到。」

俄羅斯入侵烏克蘭以來的過去幾年間，無人機技術持續迅速發展。

俄烏雙方每年生產數百萬架無人機之際，前方戰線普遍使用干擾裝置切斷無人機與操作員的聯繫。不過，梅克斯這次擊中俄羅斯戰車使用的這類無人機，現在愈來愈常用來突破這種密集干擾。

這類無人機會鎖定空拍鏡頭看到的目標影像，即使無人機與操作人員失去聯繫，仍能自動朝目標飛行。

俄羅斯也已部署這類技術，雖引發道德疑慮，但全球對AI輔助武器的國際規範幾乎不存在。

烏克蘭已部署數十種這類系統，有些系統甚至安裝在數千架無人機上。基輔方面表示，任何攻擊決定必須由人類執行，並未交給AI判斷。

業界人士認為，這類軟體通常還需要改進，實際表現取決於當時的戰況。

梅克斯指出：「這套引導系統除了能鎖定追蹤目標外，還設有自己的資料庫，包含摩托車和汽車等車輛的訓練資料。因此，假設我在接近目標時設定2到3公里外的定點，它（無人機）就會自動調整向目標飛去。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 無人機

延伸閱讀

遙控無人機新制將上路 民航局：未依規定標示、登錄者最高罰150萬

俄明年軍費逾1600億 約開戰年3倍 瑞典模擬戰爭演習劍指莫斯科

大疆消費型無人機稱霸 專家：台灣品牌具資安優勢

寒冬前夕 俄飛彈無人機癱瘓烏電力系統 基輔60萬戶斷電

相關新聞

打擊俄羅斯目標 烏克蘭無人機藉助AI提升戰場優勢

烏克蘭無人機操作員梅克斯（Mex）回憶說，他近日鎖定一輛俄羅斯戰車這類高價值目標，從20公里外發動攻擊，他表示若少了人工...

俄明年軍費逾1600億 約開戰年3倍 瑞典模擬戰爭演習劍指莫斯科

俄羅斯總統普亭28日批准明年政府預算案。俄媒報導，克里姆林宮表示，用於軍購與軍隊運作等的軍費達12.9兆盧布（約1658...

寒冬前夕 俄飛彈無人機癱瘓烏電力系統 基輔60萬戶斷電

俄國29日凌晨以無人機和飛彈對首都基輔市及其周邊發動大規模空襲，鎖定軍事工業及能源基礎設施，造成至少3人喪生、29人受傷...

俄烏和平計畫最快今敲定 敏感時機下澤倫斯基幕僚長涉貪請辭

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)28日證實該國官員赴美磋商和平計畫，希望30日能敲定成果；但...

OPEC+部長會議料維持原油產量 觀察俄烏和平談判

分析師告訴法新社說，石油輸出國家組織及夥伴國（OPEC+）部長們今天將舉行線上會議，預料會維持現有原油產量水準不變；而俄...

9天內第3度 摩爾多瓦再控俄無人機侵入領空

摩爾多瓦當局今天表示，俄羅斯無人機進入該國領空，對航空安全構成威脅；這是9天內第3起類似事件

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。