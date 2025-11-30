打擊俄羅斯目標 烏克蘭無人機藉助AI提升戰場優勢

烏克蘭無人機操作員梅克斯（Mex）回憶說，他近日鎖定一輛俄羅斯戰車這類高價值目標，從20公里外發動攻擊，他表示若少了人工智慧（AI）輔助瞄準系統協助，根本無法辦到。

路透社報導，以軍中呼號代稱其名、現年31歲隸屬烏克蘭第58獨立摩托化步兵旅（58th Independent Motorized Infantry Brigade）的梅克斯表示：「若少了這種額外引導，我們就是無法擊中（目標），絕對辦不到。」

俄羅斯入侵烏克蘭以來的過去幾年間，無人機技術持續迅速發展。

俄烏雙方每年生產數百萬架無人機之際，前方戰線普遍使用干擾裝置切斷無人機與操作員的聯繫。不過，梅克斯這次擊中俄羅斯戰車使用的這類無人機，現在愈來愈常用來突破這種密集干擾。

這類無人機會鎖定空拍鏡頭看到的目標影像，即使無人機與操作人員失去聯繫，仍能自動朝目標飛行。

俄羅斯也已部署這類技術，雖引發道德疑慮，但全球對AI輔助武器的國際規範幾乎不存在。

烏克蘭已部署數十種這類系統，有些系統甚至安裝在數千架無人機上。基輔方面表示，任何攻擊決定必須由人類執行，並未交給AI判斷。

業界人士認為，這類軟體通常還需要改進，實際表現取決於當時的戰況。

梅克斯指出：「這套引導系統除了能鎖定追蹤目標外，還設有自己的資料庫，包含摩托車和汽車等車輛的訓練資料。因此，假設我在接近目標時設定2到3公里外的定點，它（無人機）就會自動調整向目標飛去。」