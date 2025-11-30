快訊

9天內第3度 摩爾多瓦再控俄無人機侵入領空

中央社／ 摩爾多瓦首都基希納烏29日綜合外電報導
摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）。路透

摩爾多瓦當局今天表示，俄羅斯無人機進入該國領空，對航空安全構成威脅；這是9天內第3起類似事件。

希望在2030年前帶領摩爾多瓦加入歐洲聯盟（EU）的總統桑杜（Maia Sandu）強烈譴責俄羅斯對烏克蘭的戰爭，並指控莫斯科試圖顛覆摩爾多瓦這個位於烏克蘭與歐盟成員國羅馬尼亞之間的前蘇聯國家。

最新的這起事件與俄羅斯對基輔及其他烏克蘭目標的大規模攻擊同時發生。該攻擊造成3人死亡、近30人受傷。烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄羅斯發射了約36枚飛彈及近600架無人機。

摩爾多瓦內政部表示，當局已確認其中兩架無人機為俄羅斯所有，且它們曾飛越摩爾多瓦領土，迫使該國關閉領空。

摩爾多瓦內政部還說，它們後來飛入烏克蘭領土。

「在這起對飛航安全構成嚴重威脅的事件中，摩爾多瓦領空依民航主管機關命令，自22時43分至23時53分關閉1小時又10分鐘。」

桑杜稍後在社群平台X寫道：「在前往殺害平民的路上，俄羅斯無人機再次侵犯摩爾多瓦領空，迫使領空短暫關閉。我們譴責這些攻擊，並與烏克蘭站在一起。」

摩爾多瓦11月20日及本週稍早曾抱怨發生類似領空侵犯事件，當局將最新事件描述為在烏克蘭戰爭背景下的「恐嚇行為」，並譴責「非法且危險的行動，對民航飛行與人民生命構成威脅」。

俄羅斯駐摩爾多瓦大使奧澤羅夫（Oleg Ozerov）已因這些事件多次被召至摩爾多瓦外交部。

奧澤羅夫表示，這些事件旨在惡化莫斯科與基希納烏本已緊張的關係。

桑杜2020年首次當選以來，莫斯科一直指責摩爾多瓦採取不友好行動並煽動反俄情緒。

