快訊

幫助排便、穩定血糖、改善膽固醇 奇亞籽和亞麻籽哪個更好？

美國4口之家年薪443萬算窮人？知名投資經理人拋「新貧窮線」掀熱議

明年11月28號別出國！網見原因秒標記：立刻列入行事曆

俄羅斯大規模夜襲烏克蘭 至少6死數十人傷

中央社／ 基輔29日綜合外電報導
圖為俄羅斯無人機襲擊烏克蘭基輔一棟居民樓引發火災。 美聯社
圖為俄羅斯無人機襲擊烏克蘭基輔一棟居民樓引發火災。 美聯社

烏克蘭官員今天表示，俄羅斯夜襲烏克蘭造成6人死亡，數十人受傷。基輔電網遭到攻擊後，緊急應變人員已恢復40多萬戶的電力供應。

路透社報導，這起攻擊出現在美國試圖斡旋俄烏和平談判之際。烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）上午寫道，「當所有人都在討論和平要點時，俄羅斯仍繼續執行『戰爭計畫』，此計畫只有兩個重點：殺戮與摧毀。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄羅斯在這次攻擊中發射約36枚飛彈，出動近600架無人機。

烏克蘭國家緊急事務部門表示，基輔在這起夜襲中有2人死亡，38人受傷；地方官員與警方亦表示，首都周邊地區有1人死亡，東南部第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）2人死亡，南部赫松（Kherson）中午的攻擊，也造成1人死亡。

俄羅斯自2022年以來，定期對烏克蘭電力基礎設施進行大規模轟炸，今年秋天的最新行動，使包括基輔在內的烏克蘭城市陷入困境，最嚴重時，許多家庭每天只能獲得8小時電力。

如今，發電機震耳欲聾的轟鳴聲與柴油廢氣的刺鼻味充斥基輔街道，由於路燈經常熄滅，人們晚上只能使用手電筒。

烏克蘭最大民營能源企業DTEK表示，基輔已有42萬用戶復電，但仍有少量用戶沒電。

俄羅斯國防部宣稱，為回應烏克蘭所謂「恐怖攻擊」，莫斯科對烏克蘭軍事工業與能源設施發動「大規模」夜間空襲，

烏克蘭一直在與美國就俄烏和平協議條件進行談判，美國試圖促成雙方達成協議，結束這場持續近4年的戰爭。

澤倫斯基今天表示，由烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書烏梅洛夫（Rustem Umerov）率領的代表團正前往美國準備會談。

美國高級官員表示，國務卿盧比歐（MarcRubio）、特使魏科夫（Steve Witkoff）和美國總統川普女婿庫許納（Jared Kushner）明天將在佛羅里達州會見烏克蘭官員。

基輔及其歐洲盟友希望走向和平，但對美國最初提出的部分和平條件有所異議。烏克蘭不願從目前控制區域撤軍，同時反對限制其未來加入聯盟。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 澤倫斯基 基輔

延伸閱讀

烏克蘭官員赴美磋商和平計畫 澤倫斯基：有望30日敲定成果

澤倫斯基失去最強心腹！幕僚長葉爾馬克住家遭反貪搜查後請辭獲准

貪腐風暴衝擊政壇 澤倫斯基核心幕僚葉爾馬克去職

川普「28點」引爆烏國怒火 澤倫斯基借力逆襲

相關新聞

俄羅斯大規模夜襲烏克蘭 至少6死數十人傷

烏克蘭官員今天表示，俄羅斯夜襲烏克蘭造成6人死亡，數十人受傷。基輔電網遭到攻擊後，緊急應變人員已恢復40多萬戶的電力供應

和談敏感時刻 澤倫斯基幕僚長請辭

烏克蘭國家肅貪局（ＮＡＢＵ）與肅貪專責檢察署（ＳＡＰＯ）廿八日上午搜索時任總統澤倫斯基幕僚長葉爾馬克的住所。澤倫斯基同日...

俄明年軍費5.3兆元 近開戰年3倍

俄羅斯總統普亭廿八日批准明年政府預算案。俄媒報導，克里姆林宮表示，用於軍購與軍隊運作等的軍費達十二點九兆盧布（約台幣五點...

少了幕僚長 烏克蘭代表團赴美談停戰方案

烏克蘭總統澤倫斯基廿九日在社媒Ｘ發文表示，烏克蘭國安與國防事務委員會秘書烏梅洛夫率領的烏方代表團，已正前往美國。一位知情...

克宮回應澤倫斯基心腹請辭 英媒稱有些俄方人士認為是機會

烏克蘭總統總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）請辭。英國天空新聞報導，俄羅斯克里姆林宮也對此發表言論，克宮發...

烏克蘭局勢關鍵時刻 美國務卿魯比歐傳「罕見」缺席下周北約外長會

路透28日引述2位美國官員報導，美國國務卿魯比歐計畫缺席下周在布魯塞爾舉行的北約外長會議。報導指出，美國國務卿缺席這類跨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。