烏克蘭官員赴美磋商和平計畫 澤倫斯基：有望30日敲定成果

中央社／ 基輔29日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基今天指出，由國安與國防委員會主席烏梅洛夫率領的代表團正前往美國，繼續磋商結束俄烏戰爭的協議，他預期上週末與美方在日內瓦會談的成果將於明天「敲定」。

一名美國高階官員告訴路透社，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、特使魏科夫（Steve Witkoff）和總統川普（Donald Trump）女婿庫許納（Jared Kushner）明天將在佛羅里達州會晤烏克蘭官員。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體X平台發文寫道，烏梅洛夫（Rustem Umerov）今天已做過匯報，他們的任務很明確，那就是「迅速並具體擬定結束戰爭所需步驟」。

另一方面，法國總統府宣布，總統馬克宏（Emmanuel Macron）12月1日將在巴黎接待澤倫斯基並舉行會談。

一名法國官員今天提到，馬克宏和澤倫斯基將討論「達成公正及持久和平的條件」。

法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）向「星期日論壇報」（La Tribune Dimanche）表示：「只要（俄羅斯總統）普丁（Vladimir Putin）放棄透過先征服烏克蘭進而重建蘇聯帝國的幻想，和平觸手可及。」

巴霍也警告，普丁「必須接受停火，否則俄羅斯將面臨新制裁，這些舉措會耗損俄國經濟，並加強歐洲對烏克蘭的支持」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

美國總統川普針對俄烏戰事提出「28點和平方案」，要求烏克蘭割地、裁軍，被認為過於偏向俄羅斯，遭到歐洲和烏克蘭的強烈反對。本集邀請臺灣歐盟中心執行長鄭家慶，從這項和平方案分析川普對國際事務的談判風格，以及烏克蘭與歐盟、北約的觀點，也推測這場戰事，是否會持續進入第五年。

