俄明年軍費5.3兆元 近開戰年3倍

俄羅斯總統普亭廿八日批准明年政府預算案。俄媒報導，克里姆林宮表示，用於軍購與軍隊運作等的軍費達十二點九兆盧布（約台幣五點三兆元）。而俄國侵烏的二○二二年，俄政府軍費為四點七兆盧布，反映俄烏鏖戰四年，支出節節攀升且居高不下。

由於俄政府今年軍費約十三點五兆盧布，因此今明兩年幾乎相差無幾。

俄國政府明年的軍費，若加上用於因應國內治安等維持國安的經費，則國防相關經費合計達十六點八兆盧布，相當於俄國國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之七左右。

俄國政府明年整體歲出約四十四兆盧布，上述近十三兆盧布軍費，約占整體歲出三成，而整體歲入估達四十點三兆盧布。顯示有收支差短情況。

俄國廿九日凌晨以無人機和飛彈對首都基輔市及其周邊發動大規模空襲，鎖定軍事工業及能源基礎設施，造成至少三人喪生、廿九人受傷，共逾六十萬戶斷電。此時正值美烏繼廿三日在瑞士日內瓦後，即將在美國就俄烏停戰計畫舉行第二輪談判前夕。

另外，克宮發言人佩斯科夫廿八日表示，葉爾馬克辭去烏克蘭總統澤倫斯基的幕僚長，已使烏克蘭陷入很深的政治危機。