俄明年軍費5.3兆元 近開戰年3倍

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

俄羅斯總統普亭廿八日批准明年政府預算案。俄媒報導，克里姆林宮表示，用於軍購與軍隊運作等的軍費達十二點九兆盧布（約台幣五點三兆元）。而俄國侵烏的二○二二年，俄政府軍費為四點七兆盧布，反映俄烏鏖戰四年，支出節節攀升且居高不下。

由於俄政府今年軍費約十三點五兆盧布，因此今明兩年幾乎相差無幾。

俄國政府明年的軍費，若加上用於因應國內治安等維持國安的經費，則國防相關經費合計達十六點八兆盧布，相當於俄國國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之七左右。

俄國政府明年整體歲出約四十四兆盧布，上述近十三兆盧布軍費，約占整體歲出三成，而整體歲入估達四十點三兆盧布。顯示有收支差短情況。

俄國廿九日凌晨以無人機和飛彈對首都基輔市及其周邊發動大規模空襲，鎖定軍事工業及能源基礎設施，造成至少三人喪生、廿九人受傷，共逾六十萬戶斷電。此時正值美烏繼廿三日在瑞士日內瓦後，即將在美國就俄烏停戰計畫舉行第二輪談判前夕。

另外，克宮發言人佩斯科夫廿八日表示，葉爾馬克辭去烏克蘭總統澤倫斯基的幕僚長，已使烏克蘭陷入很深的政治危機。

俄羅斯夜襲烏克蘭3死近30傷 逾60萬戶停電

澤倫斯基失去最強心腹！幕僚長葉爾馬克住家遭反貪搜查後請辭獲准

貪腐風暴衝擊政壇 澤倫斯基核心幕僚葉爾馬克去職

川普「28點」引爆烏國怒火 澤倫斯基借力逆襲

普亭堅持烏克蘭割讓土地 否則繼續戰爭

俄羅斯總統普亭今天表示，美國和烏克蘭討論的最新和平計畫草案，可作為結束戰爭談判的基礎，但他堅持基輔應撤出烏東頓 內茨克等...

和談敏感時刻 澤倫斯基幕僚長請辭

烏克蘭國家肅貪局（ＮＡＢＵ）與肅貪專責檢察署（ＳＡＰＯ）廿八日上午搜索時任總統澤倫斯基幕僚長葉爾馬克的住所。澤倫斯基同日...

少了幕僚長 烏代表團赴美談停戰方案

烏克蘭總統澤倫斯基廿九日在社媒Ｘ發文表示，烏克蘭國安與國防事務委員會秘書烏梅洛夫率領的烏方代表團，已正前往美國。一位知情...

克宮回應澤倫斯基心腹請辭 英媒稱有些俄方人士認為是機會

烏克蘭總統總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）請辭。英國天空新聞報導，俄羅斯克里姆林宮也對此發表言論，克宮發...

烏克蘭局勢關鍵時刻 美國務卿魯比歐傳「罕見」缺席下周北約外長會

路透28日引述2位美國官員報導，美國國務卿魯比歐計畫缺席下周在布魯塞爾舉行的北約外長會議。報導指出，美國國務卿缺席這類跨...

