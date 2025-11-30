聽新聞
少了幕僚長 烏代表團赴美談停戰方案

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基廿九日在社媒Ｘ發文表示，烏克蘭國安與國防事務委員會秘書烏梅洛夫率領的烏方代表團，已正前往美國。一位知情高官廿八日對法新社說，該代表團將就華府所提俄烏停戰方案與美方磋商，地點可能在佛州。

澤倫斯基寫道，這次任務很明確，即迅速且實質的制定停戰所需步驟；烏克蘭將繼續盡可能以最具建設性方式與美國合作，期待廿九日將在美國敲定廿三日與美方在瑞士日內瓦會談的結果。

彭博廿八日引述一位知情人士報導，烏方代表團除了烏梅洛夫，還有第一副外長基斯利茨亞，預料將在佛州會晤美國中東特使威科夫和總統川普女婿庫許納。威科夫預定本周率一支美方代表團在俄國會談。

美國新聞網站Axios引述兩位烏克蘭官員透露，已請辭的澤倫斯基幕僚長葉爾馬克原定廿九日赴佛州與美國商討和平方案，希望在威科夫及庫許納至莫斯科會晤俄國總統普亭前敲定共識，但烏代表團成員已不見葉爾馬克。

另外，路透廿八日引述兩位美國官員報導，美國國務卿魯比歐計畫缺席十二月三日在比利時布魯塞爾的北約（ＮＡＴＯ）外長會議，改由副國務卿藍道出席。北約外長正式會議通常一年兩次，美國國務卿缺席極罕見；部分歐洲外交官正抱怨被排除於俄烏停戰計畫談判進程，魯比歐不到恐使外界更質疑華府對歐安全承諾。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

