和談敏感時刻 澤倫斯基幕僚長請辭

烏克蘭國家肅貪局（ＮＡＢＵ）與肅貪專責檢察署（ＳＡＰＯ）廿八日上午搜索時任總統澤倫斯基幕僚長葉爾馬克的住所。澤倫斯基同日稍晚在例行談話中說，葉爾馬克已向他請辭。澤倫斯基廿九日將和相關人士磋商接任人選。

烏克蘭國營核能公司爆出收受達一億美元（約台幣卅一點七億元）回扣的醜聞後，葉爾馬克幾周來面臨下台呼聲，住所被搜即屬調查程序的一環。澤倫斯基廿八日說，感謝葉爾馬克在俄烏和談過程中一貫展現的愛國立場。對其去職是否涉及上述貪瀆案，澤倫斯基並未正面回應，但強調不應出現分散烏克蘭國防作為的雜音。

葉爾馬克被視為澤倫斯基政府的關鍵人物，在澤倫斯基從政前就是其密友心腹。兩人二○一○年代初相識，澤倫斯基當時是演員兼製作人，葉爾馬克是娛樂圈律師；二○一九年澤倫斯基當選總統後任命他當高階顧問，翌年二月晉升為總統幕僚長。

二○二二年二月俄烏開戰初期，葉爾馬克排擠對手躋身對美方的主要聯絡人。一位美國前官員透露，拜登政府內部稱葉爾馬克是「操盤手」。英國金融時報廿八日報導，烏克蘭人和西方國家官員將他比作「烏克蘭副總統」，甚至就像元首，起草俄烏和平計畫。

此時正值俄烏戰爭和談的敏感時刻，烏克蘭遭國內外壓力夾擊。美方希望能盡快達成協議，俄方則要求烏方交出烏東頓巴斯全境，但此前領銜烏方代表團的葉爾馬克堅持，澤倫斯基不會簽字放棄領土。紐約時報報導說，葉爾馬克去職勢必影響美烏歐的新一輪相關外交作為。華盛頓郵報報導則說，澤倫斯基恐因此更形單影隻。

在烏克蘭國內政局上，葉爾馬克身為首席談判代表卻可能涉貪，部分烏克蘭閣員和澤倫斯基所屬的「人民公僕黨」國會議員已多次要求撤換。葉爾馬克請辭可能旨在為澤倫斯基設停損點，以預防烏克蘭國會對政府舉行不信任投票。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）廿九日分析，一個關鍵問題是葉爾馬克離任究竟是加劇澤倫斯基在國內的壓力，還是反而扭轉其困局。烏克蘭獨立媒體「公眾」的董事古門尤克說，相信民眾會視葉爾馬克離任為政府積極整頓的契機。但有前官員說，為時已晚，很多烏克蘭人都會問澤倫斯基對葉爾馬克的行為知不知情。

另根據紐約郵報廿八日報導，葉爾馬克當天向該報聲稱將自願赴俄烏前線，「不想給澤倫斯基添麻煩」，但沒說自己是否將「從軍報國」。