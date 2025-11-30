聽新聞
0:00 / 0:00

和談敏感時刻 澤倫斯基幕僚長請辭

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
行事作風爭議的葉爾馬克（中）請辭烏克蘭總統澤倫斯基幕僚長，使澤倫斯基痛失左右手。圖為葉爾馬克廿三日率烏方代表團與美方代表團在日內瓦談判。（美聯社）
行事作風爭議的葉爾馬克（中）請辭烏克蘭總統澤倫斯基幕僚長，使澤倫斯基痛失左右手。圖為葉爾馬克廿三日率烏方代表團與美方代表團在日內瓦談判。（美聯社）

烏克蘭國家肅貪局（ＮＡＢＵ）與肅貪專責檢察署（ＳＡＰＯ）廿八日上午搜索時任總統澤倫斯基幕僚長葉爾馬克的住所。澤倫斯基同日稍晚在例行談話中說，葉爾馬克已向他請辭。澤倫斯基廿九日將和相關人士磋商接任人選。

烏克蘭國營核能公司爆出收受達一億美元（約台幣卅一點七億元）回扣的醜聞後，葉爾馬克幾周來面臨下台呼聲，住所被搜即屬調查程序的一環。澤倫斯基廿八日說，感謝葉爾馬克在俄烏和談過程中一貫展現的愛國立場。對其去職是否涉及上述貪瀆案，澤倫斯基並未正面回應，但強調不應出現分散烏克蘭國防作為的雜音。

葉爾馬克被視為澤倫斯基政府的關鍵人物，在澤倫斯基從政前就是其密友心腹。兩人二○一○年代初相識，澤倫斯基當時是演員兼製作人，葉爾馬克是娛樂圈律師；二○一九年澤倫斯基當選總統後任命他當高階顧問，翌年二月晉升為總統幕僚長。

二○二二年二月俄烏開戰初期，葉爾馬克排擠對手躋身對美方的主要聯絡人。一位美國前官員透露，拜登政府內部稱葉爾馬克是「操盤手」。英國金融時報廿八日報導，烏克蘭人和西方國家官員將他比作「烏克蘭副總統」，甚至就像元首，起草俄烏和平計畫。

此時正值俄烏戰爭和談的敏感時刻，烏克蘭遭國內外壓力夾擊。美方希望能盡快達成協議，俄方則要求烏方交出烏東頓巴斯全境，但此前領銜烏方代表團的葉爾馬克堅持，澤倫斯基不會簽字放棄領土。紐約時報報導說，葉爾馬克去職勢必影響美烏歐的新一輪相關外交作為。華盛頓郵報報導則說，澤倫斯基恐因此更形單影隻。

在烏克蘭國內政局上，葉爾馬克身為首席談判代表卻可能涉貪，部分烏克蘭閣員和澤倫斯基所屬的「人民公僕黨」國會議員已多次要求撤換。葉爾馬克請辭可能旨在為澤倫斯基設停損點，以預防烏克蘭國會對政府舉行不信任投票。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）廿九日分析，一個關鍵問題是葉爾馬克離任究竟是加劇澤倫斯基在國內的壓力，還是反而扭轉其困局。烏克蘭獨立媒體「公眾」的董事古門尤克說，相信民眾會視葉爾馬克離任為政府積極整頓的契機。但有前官員說，為時已晚，很多烏克蘭人都會問澤倫斯基對葉爾馬克的行為知不知情。

另根據紐約郵報廿八日報導，葉爾馬克當天向該報聲稱將自願赴俄烏前線，「不想給澤倫斯基添麻煩」，但沒說自己是否將「從軍報國」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

俄羅斯夜襲烏克蘭3死近30傷 逾60萬戶停電

澤倫斯基失去最強心腹！幕僚長葉爾馬克住家遭反貪搜查後請辭獲准

貪腐風暴衝擊政壇 澤倫斯基核心幕僚葉爾馬克去職

川普「28點」引爆烏國怒火 澤倫斯基借力逆襲

相關新聞

普亭堅持烏克蘭割讓土地 否則繼續戰爭

俄羅斯總統普亭今天表示，美國和烏克蘭討論的最新和平計畫草案，可作為結束戰爭談判的基礎，但他堅持基輔應撤出烏東頓 內茨克等...

和談敏感時刻 澤倫斯基幕僚長請辭

烏克蘭國家肅貪局（ＮＡＢＵ）與肅貪專責檢察署（ＳＡＰＯ）廿八日上午搜索時任總統澤倫斯基幕僚長葉爾馬克的住所。澤倫斯基同日...

俄明年軍費5.3兆元 近開戰年3倍

俄羅斯總統普亭廿八日批准明年政府預算案。俄媒報導，克里姆林宮表示，用於軍購與軍隊運作等的軍費達十二點九兆盧布（約台幣五點...

少了幕僚長 烏代表團赴美談停戰方案

烏克蘭總統澤倫斯基廿九日在社媒Ｘ發文表示，烏克蘭國安與國防事務委員會秘書烏梅洛夫率領的烏方代表團，已正前往美國。一位知情...

克宮回應澤倫斯基心腹請辭 英媒稱有些俄方人士認為是機會

烏克蘭總統總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）請辭。英國天空新聞報導，俄羅斯克里姆林宮也對此發表言論，克宮發...

烏克蘭局勢關鍵時刻 美國務卿魯比歐傳「罕見」缺席下周北約外長會

路透28日引述2位美國官員報導，美國國務卿魯比歐計畫缺席下周在布魯塞爾舉行的北約外長會議。報導指出，美國國務卿缺席這類跨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。