快訊

獨／新竹城隍廟驚傳砍人！17歲工讀生多處刀傷 「臟器外露」送醫中

AI概念股回神了？11月表現兩樣情 這2類「棄兒」跌得特別慘

大陸民企研製出超音速飛彈 模擬畫面瞄準日本這些地區

俄羅斯夜襲烏克蘭3死近30傷 逾60萬戶停電

中央社／ 基輔29日綜合外電報導

官員今天說，俄羅斯烏克蘭發動大規模夜間攻擊，造成3人死亡、近30人受傷，超過60萬戶家庭因電網遭轟炸而停電，美國則正試圖斡旋和平談判。

路透社報導，烏克蘭外交部長西比哈（AndriiSybiha）今天早上表示：「當大家都在討論和平方案的各項條款時，俄羅斯依然堅持它的『戰爭計畫』，此計畫只有兩條：殺戮與毀滅。」基輔民眾在經歷以首都為主的大規模爆炸過後，開始查看家園損失。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，俄羅斯這次發射約36枚飛彈，動用近600架無人機攻擊。

自2022年起，莫斯科就持續大規模轟炸烏克蘭電力基礎設施，但最近這波秋季攻勢已讓包括基輔在內的烏克蘭多座城市陷入困境，在最嚴重的停電期間，許多家庭每天僅能獲得8小時供電。

目前，發電機的轟鳴聲和柴油味瀰漫整個首都基輔主要道路，許多地方路燈熄滅，市民夜間只能靠手電筒照明。

烏克蘭能源部表示，這次夜間攻擊造成基輔與其他5個地區的電力設施受損，停電戶中有超過50萬戶位於首都基輔。

烏克蘭正與美國協商和平協議的條款，華府希望能在基輔與莫斯科之間斡旋，終結這場已近4年的戰爭。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

澤倫斯基失去最強心腹！幕僚長葉爾馬克住家遭反貪搜查後請辭獲准

貪腐風暴衝擊政壇 澤倫斯基核心幕僚葉爾馬克去職

川普「28點」引爆烏國怒火 澤倫斯基借力逆襲

瑞典國會演說 澤倫斯基：絕不能讓俄羅斯合法占領烏東

相關新聞

克宮回應澤倫斯基心腹請辭 英媒稱有些俄方人士認為是機會

烏克蘭總統總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）請辭。英國天空新聞報導，俄羅斯克里姆林宮也對此發表言論，克宮發...

普亭堅持烏克蘭割讓土地 否則繼續戰爭

俄羅斯總統普亭今天表示，美國和烏克蘭討論的最新和平計畫草案，可作為結束戰爭談判的基礎，但他堅持基輔應撤出烏東頓 內茨克等...

烏克蘭局勢關鍵時刻 美國務卿魯比歐傳「罕見」缺席下周北約外長會

路透28日引述2位美國官員報導，美國國務卿魯比歐計畫缺席下周在布魯塞爾舉行的北約外長會議。報導指出，美國國務卿缺席這類跨...

郭崇倫會客室 EP239｜川普和平計畫太傾俄 烏俄停火放眼二月？

美國總統川普針對俄烏戰事提出「28點和平方案」，要求烏克蘭割地、裁軍，被認為過於偏向俄羅斯，遭到歐洲和烏克蘭的強烈反對。本集邀請臺灣歐盟中心執行長鄭家慶，從這項和平方案分析川普對國際事務的談判風格，以及烏克蘭與歐盟、北約的觀點，也推測這場戰事，是否會持續進入第五年。

新聞分析／澤倫斯基心腹葉爾馬克准辭 政治意涵與接班人評比

烏克蘭總統澤倫斯基28日宣布親信葉爾馬克（ Andriy Yermak）辭去總統辦公室主任一職，此舉直指近期核能公司En...

澤倫斯基失去最強心腹！幕僚長葉爾馬克住家遭反貪搜查後請辭獲准

烏克蘭反貪單位28日搜查總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）的住所與辦公室，總統澤倫斯基當晚宣布這位最親近、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。