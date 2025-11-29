烏克蘭情勢關鍵時刻 傳盧比歐將缺席北約會議

快訊

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導

兩名美國官員透露，美國國務卿盧比歐計劃不出席下週在布魯塞爾舉行的北大西洋公約組織（NATO）外長會議。美國最高外交官在重要跨大西洋集會上的缺席極不尋常。

因事涉未公開事務而要求匿名的官員表示，副國務卿藍道（Christopher Landau）將代為代表華府出席。

路透社報導，目前尚不清楚盧比歐（Marco Rubio）打算缺席這場12月3日會議的原因，且他的計畫仍可能生變。

美國與烏克蘭官員正急於彌合彼此在美國總統川普結束俄烏戰爭計畫上的分歧，部分歐洲外交官員則抱怨他們被排除在談判過程之外。

北約外長會議通常每年舉行兩次正式會議，美國國務卿缺席的情況極為罕見。

2017年川普第一個總統任期內，時任國務卿提勒森（Rex Tillerson）最初曾計劃缺席當年4月的會議，不過這場會議後來為配合他的行程而重新安排。

國務院發言人拒絕對盧比歐可能缺席一事置評，但表示北約在川普政府期間已「完全重振」，並指出盧比歐近日才在瑞士會見數名歐洲官員。

這名發言人表示：「盧比歐國務卿也定期與北約盟邦會面及通話，包括上週末在日內瓦。」

國務院一名高階官員表示，盧比歐參加的會議已經夠多了。

這名官員指出：「盧比歐國務卿已參加過數十場與北約盟邦的會議，期望他每場會議都到場是完全不切實際的。」

盧比歐的缺席，恐將加深外界對華府歐洲安全承諾的質疑，這份承諾近年來已遭受打擊。

克宮回應澤倫斯基心腹請辭 英媒稱有些俄方人士認為是機會

烏克蘭總統總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）請辭。英國天空新聞報導，俄羅斯克里姆林宮也對此發表言論，克宮發...

普亭堅持烏克蘭割讓土地 否則繼續戰爭

俄羅斯總統普亭今天表示，美國和烏克蘭討論的最新和平計畫草案，可作為結束戰爭談判的基礎，但他堅持基輔應撤出烏東頓 內茨克等...

烏克蘭局勢關鍵時刻 美國務卿魯比歐傳「罕見」缺席下周北約外長會

路透28日引述2位美國官員報導，美國國務卿魯比歐計畫缺席下周在布魯塞爾舉行的北約外長會議。報導指出，美國國務卿缺席這類跨...

郭崇倫會客室 EP239｜川普和平計畫太傾俄 烏俄停火放眼二月？

美國總統川普針對俄烏戰事提出「28點和平方案」，要求烏克蘭割地、裁軍，被認為過於偏向俄羅斯，遭到歐洲和烏克蘭的強烈反對。本集邀請臺灣歐盟中心執行長鄭家慶，從這項和平方案分析川普對國際事務的談判風格，以及烏克蘭與歐盟、北約的觀點，也推測這場戰事，是否會持續進入第五年。

新聞分析／澤倫斯基心腹葉爾馬克准辭 政治意涵與接班人評比

烏克蘭總統澤倫斯基28日宣布親信葉爾馬克（ Andriy Yermak）辭去總統辦公室主任一職，此舉直指近期核能公司En...

澤倫斯基失去最強心腹！幕僚長葉爾馬克住家遭反貪搜查後請辭獲准

烏克蘭反貪單位28日搜查總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）的住所與辦公室，總統澤倫斯基當晚宣布這位最親近、...

