快訊

NBA／唐西奇、里夫斯狂飆73分！獨行俠迎回戴維斯仍不敵湖人

快檢查…美國人今年最常用密碼前20名 最容易被破解

假不嫌多！投票日前一天也要放假 民進黨團正式提案

烏克蘭局勢關鍵時刻 美國務卿魯比歐傳「罕見」缺席下周北約外長會

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國國務卿魯比歐23日在瑞士日內瓦的美國使館，結束與烏克蘭代表就川普和平計畫進行磋商後發表聲明。歐新社
美國國務卿魯比歐23日在瑞士日內瓦的美國使館，結束與烏克蘭代表就川普和平計畫進行磋商後發表聲明。歐新社

路透28日引述2位美國官員報導，美國國務卿魯比歐計畫缺席下周在布魯塞爾舉行的北約外長會議。報導指出，美國國務卿缺席這類跨大西洋重要會議極為罕見。

北約通常每年舉行2次正式外長會議，雖然一位北約官員表示，魯比歐是否出席由美方自行決定，部分成員國外長缺席也不罕見。但路透指出，美國國務卿缺席的情況極少見。2017年川普第一任期時，時任國務卿提勒森（Rex Tillerson）原本計畫缺席4月會議，最後會議為了配合他的行程，還臨時調整日期。

一名官員透露，副國務卿藍道（Christopher Landau）將代表美國出席。目前尚不清楚魯比歐計畫缺席12月3日會議的原因，但也有可能出現變化。然而，這次缺席的時機敏感。美烏官員正忙於縮小雙方對於結束俄烏戰爭條件的分歧，部分歐洲外交官則抱怨被排除在談判之外。

美國國務院發言人拒絕評論魯比歐是否出席，但強調北約在川普政府期間已「完全重振」，並指出魯比歐近日在瑞士與多位歐洲官員會晤。發言人表示：「魯比歐國務卿也定期與北約盟友會面並交流意見，包括上週末在日內瓦。」

國務院一位資深官員表示，魯比歐近來出席的會議夠多了。這位官員說：「魯比歐國務卿已出席了數十場與北約盟友的會議，期待他出席每一場會議完全不切實際。」

烏克蘭與歐洲官員一直擔心被迫接受對俄羅斯過度有利的協議，而在美國力推的28點和平計畫草案外洩後，這些疑慮更加升高。魯比歐缺席北約外長會議，可能進一步加深外界對華府近年削弱歐洲安全承諾的憂慮。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

紐時：美施壓歐加等盟國展開大規模遣返 強調移民犯罪

接班人角力…范斯、魯比歐爭調停俄烏主導權 歐洲心驚

美烏會談內幕曝光！外媒爆料檯面下火藥味十足 美控烏克蘭帶風向

俄烏戰爭何時停火？ 芬蘭總統預測最快「這個時間」

相關新聞

烏克蘭局勢關鍵時刻 美國務卿魯比歐傳「罕見」缺席下周北約外長會

路透28日引述2位美國官員報導，美國國務卿魯比歐計畫缺席下周在布魯塞爾舉行的北約外長會議。報導指出，美國國務卿缺席這類跨...

澤倫斯基失去最強心腹！幕僚長葉爾馬克住家遭反貪搜查後請辭獲准

烏克蘭反貪單位28日搜查總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）的住所與辦公室，總統澤倫斯基當晚宣布這位最親近、...

普亭堅持烏克蘭割讓土地 否則繼續戰爭

俄羅斯總統普亭今天表示，美國和烏克蘭討論的最新和平計畫草案，可作為結束戰爭談判的基礎，但他堅持基輔應撤出烏東頓 內茨克等...

郭崇倫會客室 EP239｜川普和平計畫太傾俄 烏俄停火放眼二月？

美國總統川普針對俄烏戰事提出「28點和平方案」，要求烏克蘭割地、裁軍，被認為過於偏向俄羅斯，遭到歐洲和烏克蘭的強烈反對。本集邀請臺灣歐盟中心執行長鄭家慶，從這項和平方案分析川普對國際事務的談判風格，以及烏克蘭與歐盟、北約的觀點，也推測這場戰事，是否會持續進入第五年。

新聞分析／澤倫斯基心腹葉爾馬克准辭 政治意涵與接班人評比

烏克蘭總統澤倫斯基28日宣布親信葉爾馬克（ Andriy Yermak）辭去總統辦公室主任一職，此舉直指近期核能公司En...

貪腐風暴衝擊政壇 澤倫斯基核心幕僚葉爾馬克去職

烏克蘭總統澤倫斯基今天宣布，總統府幕僚長葉爾馬克已提出辭呈，為俄烏戰爭爆發以來最大的國內人事變動之一。外界普遍研判，此事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。