新聞分析／澤倫斯基心腹葉爾馬克准辭 政治意涵與接班人評比

烏克蘭總統澤倫斯基28日宣布親信葉爾馬克（ Andriy Yermak）辭去總統辦公室主任一職，此舉直指近期核能公司Energoatom的1億美元貪腐醜聞。葉爾馬克自2020年起掌控政府人事、外交協調及西方軍援分配，權傾一時，如今辭職被視為澤倫斯基的「重置」策略。英國泰晤士報分析，這對烏克蘭戰時領導有明顯利弊，短期穩固陣營，長期恐釀內部真空。

辭職首要益處是隔離澤倫斯基免於醜聞波及。Energoatom案牽連前高官及澤倫斯基舊識，葉爾馬克被疑為幕後黑手，但未獲證實，離職等於切斷腐敗鏈。政治分析師費森科稱，這是「最佳決策」，避免「僕人人民黨」在國會失微弱多數（4席）。澤倫斯基在影片中強調「消除謠言」，成功轉移焦點回防禦戰線，短期內穩住民心與西方盟友信任。

反之，葉爾馬克的「遙控器」角色難以取代，他主導軍援分配及議會操控，辭職恐造成決策癱瘓。國會反對派議員洪查連科嘲諷葉爾馬克（被）請辭「只是預告片」，精彩的正片還沒上映。澤倫斯基若不速選繼任者，軍事與外交協調恐延宕，戰場優勢恐流失。

從得失看，辭職助澤倫斯基重塑清廉形象，緩解歐美對烏肅貪機構的疑慮。美國與歐盟曾批澤倫斯基2025年試圖解散肅貪機構，讓葉爾馬克下台等於示好，預期軍援與資金不會中斷。分析指，這能換取更多F-16戰機及財政支持，讓烏軍在東線頂住俄進攻。

失大於得之處在於，辭職暴露澤倫斯基依賴單一親信的弱點。葉爾馬克被批「看門狗」，阻礙議員接觸澤倫斯基，但離職後，少了防火牆，黨內外不滿恐集中在澤倫斯基本人。若繼任者無法填補，執政黨將分裂，預算或軍事法案恐在國會卡關。

綜合利弊，辭職如止血針，化解黨內叛變危機（預防4席倒戈），並讓澤倫斯基避開「貪腐總統」標籤。但弊端在戰時效率，葉爾馬克的離去等於拆除權力樞紐，外交談判（如美和平草案）恐因內耗延誤。專家預測，澤倫斯基29日啟動接班諮詢，若選錯人，俄軍東線推進將更順；反之，能重振士氣，轉守為攻。

目前有三名可能接班人選。葉爾馬克的副手穆德拉（Iryna Mudra），熟悉業務，可望無縫接軌，缺陷是跟國會打交道的經驗不多，而且容易被貼上葉爾馬克殘黨的標籤。

現任總理斯維里登科（Yulia Svyrydenko）有財經專長，具外交手腕，但她接任將導致內閣改組，變動過大，她的政治企圖心讓澤倫斯基有所忌憚。

前總理什米哈爾（Denys Shmyhal）今年7月辭職後，仍是澤倫斯基經濟智囊，熟稔財政與軍援分配。利在經驗老道，能填補葉爾馬克的議會操控真空；反腐形象佳，可避開醜聞。弊端是過去被批「橡皮圖章」，缺乏外交魅力，談判中難抗美俄壓力。專家預測，他若回鍋，黨內分裂風險低，但國際盟友或視為「舊瓶新酒」，援助續航力恐打折。