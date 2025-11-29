俄羅斯無人機、飛彈攻擊基輔多個地區 6人受傷
俄羅斯無人機與飛彈在今天攻擊烏克蘭首都基輔多個區域，共有6個地點遭到攻擊，引發各處火災，造成6個人受傷，也有無人機殘骸掉落。
根據路透社今天報導，基輔市軍事管理局局長特卡欽科（Tymur Tkachenko）表示，這次共有6個地方遭到攻擊，這座3百萬人口的城市中有公寓大樓及其他住處被擊中，造成6人受傷、包括1名兒童，且有1人傷勢嚴重住院。
基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，其中有一次攻擊發生在位於市中心以西的某棟高樓公寓，在低樓層引發火災；另一起火災則在市中心某區發生，不過已迅速受到控制。
特卡欽科也表示，在第聶伯河（Dnipro River）東岸的一處住宅區內，一棟公寓大樓因遭攻擊發生火災，但他未提供更多細節。報導指出，上傳到網路的照片顯示，至少有一棟公寓大樓起火，救難人員在受損建物旁及滿布碎片的街道上作業。
另外，基輔的防空部隊正持續運作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言