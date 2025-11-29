快訊

齊柏林衛星升空！賴總統、蕭美琴直呼感動 網哭：齊導演飛高高保佑台灣

邱澤婚禮誓詞太催淚！大咖女星「失控爆哭」妝全花掉 陶晶瑩、林心如看傻眼

荷包失血！同集團饗食天堂、饗饗、旭集「吃到飽」五品牌全面喊漲

俄羅斯無人機、飛彈攻擊基輔多個地區 6人受傷

中央社／ 基輔29日綜合外電報導

俄羅斯無人機與飛彈在今天攻擊烏克蘭首都基輔多個區域，共有6個地點遭到攻擊，引發各處火災，造成6個人受傷，也有無人機殘骸掉落。

根據路透社今天報導，基輔市軍事管理局局長特卡欽科（Tymur Tkachenko）表示，這次共有6個地方遭到攻擊，這座3百萬人口的城市中有公寓大樓及其他住處被擊中，造成6人受傷、包括1名兒童，且有1人傷勢嚴重住院。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，其中有一次攻擊發生在位於市中心以西的某棟高樓公寓，在低樓層引發火災；另一起火災則在市中心某區發生，不過已迅速受到控制。

特卡欽科也表示，在第聶伯河（Dnipro River）東岸的一處住宅區內，一棟公寓大樓因遭攻擊發生火災，但他未提供更多細節。報導指出，上傳到網路的照片顯示，至少有一棟公寓大樓起火，救難人員在受損建物旁及滿布碎片的街道上作業。

另外，基輔的防空部隊正持續運作。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 無人機

延伸閱讀

香港惡火為何不派直升機、無人機、百米雲梯車滅火？港警稱通通不能用

普亭放話28點協議可做談判基礎 烏先撤軍 俄才會停火

日本與那國島部署飛彈 俄外交部再發出警告「保留強硬回應權利」

俄羅斯與白俄3名花式滑冰選手 獲准參加2026冬奧

相關新聞

澤倫斯基失去最強心腹！幕僚長葉爾馬克住家遭反貪搜查後請辭獲准

烏克蘭反貪單位28日搜查總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）的住所與辦公室，總統澤倫斯基當晚宣布這位最親近、...

普亭堅持烏克蘭割讓土地 否則繼續戰爭

俄羅斯總統普亭今天表示，美國和烏克蘭討論的最新和平計畫草案，可作為結束戰爭談判的基礎，但他堅持基輔應撤出烏東頓 內茨克等...

郭崇倫會客室 EP239｜川普和平計畫太傾俄 烏俄停火放眼二月？

美國總統川普針對俄烏戰事提出「28點和平方案」，要求烏克蘭割地、裁軍，被認為過於偏向俄羅斯，遭到歐洲和烏克蘭的強烈反對。本集邀請臺灣歐盟中心執行長鄭家慶，從這項和平方案分析川普對國際事務的談判風格，以及烏克蘭與歐盟、北約的觀點，也推測這場戰事，是否會持續進入第五年。

新聞分析／澤倫斯基心腹葉爾馬克准辭 政治意涵與接班人評比

烏克蘭總統澤倫斯基28日宣布親信葉爾馬克（ Andriy Yermak）辭去總統辦公室主任一職，此舉直指近期核能公司En...

貪腐風暴衝擊政壇 澤倫斯基核心幕僚葉爾馬克去職

烏克蘭總統澤倫斯基今天宣布，總統府幕僚長葉爾馬克已提出辭呈，為俄烏戰爭爆發以來最大的國內人事變動之一。外界普遍研判，此事...

烏克蘭肅貪 搜索澤倫斯基幕僚長葉爾馬克住家

烏克蘭反貪瀆當局廿八日宣布，搜查總統澤倫斯基幕僚長葉爾馬克。他則在社媒ＴＧ指稱，當局搜查他家，「我充分配合」。他也是烏方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。