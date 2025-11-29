俄羅斯無人機、飛彈攻擊基輔多個地區 6人受傷

俄羅斯無人機與飛彈在今天攻擊烏克蘭首都基輔多個區域，共有6個地點遭到攻擊，引發各處火災，造成6個人受傷，也有無人機殘骸掉落。

根據路透社今天報導，基輔市軍事管理局局長特卡欽科（Tymur Tkachenko）表示，這次共有6個地方遭到攻擊，這座3百萬人口的城市中有公寓大樓及其他住處被擊中，造成6人受傷、包括1名兒童，且有1人傷勢嚴重住院。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，其中有一次攻擊發生在位於市中心以西的某棟高樓公寓，在低樓層引發火災；另一起火災則在市中心某區發生，不過已迅速受到控制。

特卡欽科也表示，在第聶伯河（Dnipro River）東岸的一處住宅區內，一棟公寓大樓因遭攻擊發生火災，但他未提供更多細節。報導指出，上傳到網路的照片顯示，至少有一棟公寓大樓起火，救難人員在受損建物旁及滿布碎片的街道上作業。

另外，基輔的防空部隊正持續運作。