澤倫斯基失去最強心腹！幕僚長葉爾馬克住家遭反貪搜查後請辭獲准

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基（右）和總統府辦公室主任葉爾馬克（左）18日出席在西班亞馬德里薩爾蘇埃拉宮舉行的會晤。法新社
烏克蘭反貪單位28日搜查總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）的住所與辦公室，總統澤倫斯基當晚宣布這位最親近、最具影響力的心腹已經請辭。金融時報指出，澤倫斯基正試圖向西方夥伴保證，自己正在根除根深蒂固的腐敗，同時爭取軍事援助，但最倚重的幕僚在此刻下台，極可能在烏克蘭的關鍵時刻進一步削弱他的力量。

葉爾馬克在澤倫斯基踏入政壇前，就是他的好友與長年知己。兩人在2010年代初期結識，當時都在娛樂圈工作：澤倫斯基是喜劇與電視演員，也擔任電視頻道的首席製作人；葉爾馬克則是一名娛樂律師，任職於烏克蘭第一家註冊律所。澤倫斯基於2019年當選總統後任命他為資深顧問，並於2020年2月升任幕僚長。

金融時報指出，烏克蘭人及西方官員將葉爾馬克比作副總統，甚至表示他曾行事如同國家元首，起草和平計畫、主導外交、挑選內閣官員，並做出軍事決策，成為烏克蘭歷史上未經選舉卻掌握最大權力的政治人物之一。一位西方大使7月更直言不諱地表示：「他就是總統、總理、外長，簡直是所有部長加起來。」

不過，烏克蘭調查人員本月在戰略能源領域查獲一起高達1億美元（約新台幣31.7億元）的回扣案，引發社會強烈憤怒，已有數位前高官及澤倫斯基的前生意夥伴深陷其中。烏克蘭國家肅貪局（NABU）及肅貪專責檢察署（SAPO）27日發布聲明表示，正對葉爾馬克展開調查。

澤倫斯基在28日晚間的影片演說中表示，將在29日考慮任命接替人選，並對葉爾馬克在和平談判中扮演的關鍵角色表達感謝。他指出，烏克蘭當前最需要的是「團結」，「俄羅斯渴望烏克蘭犯錯，我們不會犯任何錯」，並誓言將「重啟」總統府辦公室。

澤倫斯基同時也面臨簽署美國總統川普所推動和平協議的巨大壓力，而葉爾馬克才在一周多前被任命為率團與美國與俄羅斯進行和平談判的代表。葉爾馬克的離職不僅是戰爭爆發以來烏克蘭政府最大的人事震盪，也讓澤倫斯基在關鍵時刻失去一位最信任的重要特使。

