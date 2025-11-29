聽新聞
0:00 / 0:00

烏克蘭肅貪 搜索澤倫斯基幕僚長葉爾馬克住家

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
烏克蘭總統澤倫斯基（左）與他的幕僚長葉爾馬克（右）去年一月在基輔現身。後者正接受反貪調查。路透
烏克蘭總統澤倫斯基（左）與他的幕僚長葉爾馬克（右）去年一月在基輔現身。後者正接受反貪調查。路透

烏克蘭反貪瀆當局廿八日宣布，搜查總統澤倫斯基幕僚長葉爾馬克。他則在社媒ＴＧ指稱，當局搜查他家，「我充分配合」。他也是烏方首席談判代表，廿三日率烏克蘭代表團出席在瑞士日內瓦舉行的美烏會談。

十一月稍早烏克蘭調查人員指出，在戰略能源領域查獲一起收受一億美元（約台幣卅一點七億元）的回扣案，在俄羅斯持續襲擊烏克蘭電網，造成全烏大規模停電，並影響家家戶戶冬季供暖之際，該案犯烏克蘭社會眾怒。

上述領域是烏克蘭的國家核能公司，爆發的貪瀆案已使幾位烏克蘭前高官及澤倫斯基前生意夥伴深陷其中。

烏克蘭國家肅貪局（ＮＡＢＵ）及肅貪專責檢察署（ＳＡＰＯ）廿七日聲明，正對葉爾馬克進行調查及搜查行動，這些行動獲授權，是調查架構的一環。

葉爾馬克是澤倫斯基最重要的政治盟友，但在烏克蘭政壇是爭議人物。批評人士認為，他壟斷權力，把持外界與澤倫斯基間的溝通管道，並排擠持不同意見的人士。

葉爾馬克在ＴＧ聲稱，「調查人員並未遇到任何阻礙，他們已取得同意進入我家，我律師在場和他們合作。我將全力配合」。

路透廿八日報導說，葉爾馬克也被查，很可能加劇澤倫斯基與其政敵間的緊張，而此時正值川普政府施壓他接受俄烏停戰計畫。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

影／賴總統提中國武統台灣說 鄭麗文：不要點火玩火

普亭：俄烏停戰協議尚未敲定最終版本 對談判持開放態度

川普「28點」引爆烏國怒火 澤倫斯基借力逆襲

瑞典國會演說 澤倫斯基：絕不能讓俄羅斯合法占領烏東

相關新聞

普亭堅持烏克蘭割讓土地 否則繼續戰爭

俄羅斯總統普亭今天表示，美國和烏克蘭討論的最新和平計畫草案，可作為結束戰爭談判的基礎，但他堅持基輔應撤出烏東頓 內茨克等...

烏克蘭肅貪 搜索澤倫斯基幕僚長葉爾馬克住家

烏克蘭反貪瀆當局廿八日宣布，搜查總統澤倫斯基幕僚長葉爾馬克。他則在社媒ＴＧ指稱，當局搜查他家，「我充分配合」。他也是烏方...

對談判持開放態度！普亭：俄烏停戰協議 尚無最終版本

俄羅斯總統普亭廿七日在中亞內陸國吉爾吉斯舉行的集體安全公約組織（ＣＳＴＯ）記者會中表明，美國總統川普對結束俄烏戰爭的提案...

普亭放話28點協議可做談判基礎 烏先撤軍 俄才會停火

俄羅斯總統普亭27日在吉爾吉斯首都比許凱克(Bishkek)出席前蘇聯共和國元首峰會後對媒體表示，美國與烏克蘭草擬的和平...

川普速報／普亭回應美烏俄和平文本 稱可當協議基礎

編按：美國總統川普上任以來，掀起全球「川普風暴」。聯合報數位版即日起每周一至周五，由資深編譯搭配AI協作，一早為讀者編按精選川普最新發言，快速整理對全球經貿政策與國際局勢的影響。 速報觀察 •俄羅斯總統普亭27日罕見正面回應美國提出的烏俄和平文本，稱其「可作為未來協議基礎」，並刻意為美方特使威科夫遭控親俄辯護，試圖向華府釋出訊號。美國國內方面，川普政府宣布重查來自19個「高風險國家」的綠卡持有人，涉及阿富汗、伊朗、海地與委內瑞拉等，引發移民團體警戒。與此同時，美國兩名國民兵遭槍擊案持續發酵，一人已殉職儘管川普官員批評拜登時期審查鬆散，但外電披露嫌犯其實是在川普任內獲得庇護，削弱白宮論述。

俄烏和平方案最新進度：普亭表態了

俄羅斯總統普亭周四首度對美國總統川普提出的烏克蘭停戰方案表態，指可作為終結近四年戰事的協議基礎。莫斯科當局已準備就提案草...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。