烏克蘭肅貪 搜索澤倫斯基幕僚長葉爾馬克住家

烏克蘭反貪瀆當局廿八日宣布，搜查總統澤倫斯基幕僚長葉爾馬克。他則在社媒ＴＧ指稱，當局搜查他家，「我充分配合」。他也是烏方首席談判代表，廿三日率烏克蘭代表團出席在瑞士日內瓦舉行的美烏會談。

十一月稍早烏克蘭調查人員指出，在戰略能源領域查獲一起收受一億美元（約台幣卅一點七億元）的回扣案，在俄羅斯持續襲擊烏克蘭電網，造成全烏大規模停電，並影響家家戶戶冬季供暖之際，該案犯烏克蘭社會眾怒。

上述領域是烏克蘭的國家核能公司，爆發的貪瀆案已使幾位烏克蘭前高官及澤倫斯基前生意夥伴深陷其中。

烏克蘭國家肅貪局（ＮＡＢＵ）及肅貪專責檢察署（ＳＡＰＯ）廿七日聲明，正對葉爾馬克進行調查及搜查行動，這些行動獲授權，是調查架構的一環。

葉爾馬克是澤倫斯基最重要的政治盟友，但在烏克蘭政壇是爭議人物。批評人士認為，他壟斷權力，把持外界與澤倫斯基間的溝通管道，並排擠持不同意見的人士。

葉爾馬克在ＴＧ聲稱，「調查人員並未遇到任何阻礙，他們已取得同意進入我家，我律師在場和他們合作。我將全力配合」。

路透廿八日報導說，葉爾馬克也被查，很可能加劇澤倫斯基與其政敵間的緊張，而此時正值川普政府施壓他接受俄烏停戰計畫。