對談判持開放態度！普亭：俄烏停戰協議 尚無最終版本

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
俄羅斯總統普亭廿七日表示，美國與烏克蘭草擬中的和平方案有可能作為日後和平協議奠基，只是還有許多內容待斟酌。美聯社
俄羅斯總統普亭廿七日在中亞內陸國吉爾吉斯舉行的集體安全公約組織（ＣＳＴＯ）記者會中表明，美國總統川普對結束俄烏戰爭的提案，可作為未來相關協議的基礎，但還沒有協議的最終版本。普亭也示意，自己對談判持開放態度。

普亭說，「我們大體上同意，這（川普的提案）能形成未來協議的基礎；但我現在去談論任何最終版本，將很不禮貌」。

克里姆林宮廿六日證實，美國中東特使威科夫可望下周訪問莫斯科，並和普亭會面。

普亭還說，據他所知，川普原本的廿八點俄烏停戰計畫，在廿三日的瑞士日內瓦會談期間，被烏美重新整理為四個部分，而那可作為談判的基礎。

美烏已表示，廿八點計畫被改寫為十九點。

普亭提到，「大體上我們認為，美方有考慮我們的立場，即（八月美國）阿拉斯加安克拉治（雙普會）前、後討論的立場。我們絕對需要在某個地方坐下來認真討論一些明確、具體的事情，我們需要將每件事都用外交語言加以表達」。

普亭指稱，俄軍已完全包圍烏東頓內次克地區的波克羅夫斯克（舊稱紅軍城）及米爾諾格拉德；俄國的軍事行動「幾乎無法擋」。普亭還為威科夫辯護，稱讚他既聰明又有禮貌，正試圖重啟美俄關係。

普亭向烏軍喊話，若他們離開把守的烏克蘭領土，那「我們將停止戰鬥行動；要是他們不離開，那我們將藉由軍事手段達成」。

普亭另重申，和當前的基輔領導高層簽署停戰協議，「在法律上不可能」。莫斯科一向主張，澤倫斯基政府因逾期未改選，故已不具正當性。烏克蘭總統澤倫斯基則以戰時戒嚴為由，未在去年三月舉行總統大選。

美國陸軍部長德里斯科本周稍晚將訪問基輔。澤倫斯基廿七日說，談判團隊本周末將在美方協助下整合停戰計畫，自下周起他本人也將與團隊參與談判，但並未詳述是否與美方代表或川普會面。

川普廿五日表明，唯有當事方更接近達成結束戰爭的協議時，才會與澤倫斯基、普亭會面。川普原本希望將廿七日「感恩節」設定為烏克蘭簽署停戰協議的截止期限，但在廿三日日內瓦會談後，他已願給更多談判時間。

