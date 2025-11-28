俄侵烏武器鑄成自由之鐘 象徵化暴力為和平

快訊

中央社／ 布拉格28日專電

俄羅斯攻打烏克蘭的武器鎔鑄而成的「自由之鐘」，如今在捷克布拉格的救世主教堂北塔上悠然鳴響。這口鐘象徵「化暴力為和平」，烏克蘭駐捷克大使茲瓦里奇表示，「它提醒世人自由是珍貴的、得來不易，但永遠值得被捍衛。」

據布拉格國際廣播電台（Radio PragueInternational）報導，這口鐘重達198公斤、直徑69公分，是用來自烏克蘭的一枚122毫米砲彈外殼熔鑄而成，並在鐘心放入一塊俄羅斯S-300飛彈的碎片。

今年6月，荷蘭王室正式移交這口鐘。近期救世主教堂舉行祝聖儀式，將這口鐘命名為「救世主」（Salvátor），駐捷克烏克蘭、荷蘭與丹麥大使均到場見證儀式。

烏克蘭駐捷克大使茲瓦里奇（Vasyl Zvarych）表示：「這口鐘在荷蘭皇家艾斯包茨鑄鐘廠（RoyalEijsbouts Bell Foundry）完成，使用俄羅斯侵略烏克蘭所用武器的殘片鑄造而成，它象徵著從暴力轉化為和平、從死亡化為追思、從苦難昇華為希望。」

茲瓦里奇表示：「如今，『自由之鐘』在布拉格上空響起，提醒世人自由是珍貴的、得來不易，但永遠值得被捍衛。」

茲瓦里奇對捷克民眾的支持表示感激，因為這顯示「烏克蘭並不孤單」。他補充：「願自由之鐘的聲音傳遍整個自由世界。願它喚醒仍然沉睡的人，激勵那些遲疑、害怕行動的人，採取果敢的行動。」

捷克天主教神父、哲學家與公共知識分子哈利克（Tomáš Halík），將祝聖儀式與歷史、當代自由之戰聯繫起來。他呼應烏克蘭大使的話，強調捍衛自由是普世的責任。

哈利克也談到，近期捷克公共建築懸掛的烏克蘭國旗被撤下的爭議。他說：「在捷克的公共建築懸掛烏克蘭國旗，是一個強而有力且鼓舞人心的象徵，表示我們是自豪、團結、勇敢的國家。一個不屈服於侵略、並明白烏克蘭正替我們而戰、替整個歐洲自由而戰的民族。」

哈利克表示：「這口鐘則是強而持久的象徵，它將存續數百年。願它在烏克蘭得勝之時響起，證明我們與所有珍視自由的人站在一起。」

