比利時總理致函歐盟主席 稱動用俄凍結資產恐礙和平協議

中央社／ 布魯塞爾28日綜合外電報導

針對歐洲聯盟（EU）計劃動用遭到凍結的俄羅斯國有資產來資助烏克蘭比利時總理德威弗致函歐盟執行委員會主席范德賴恩，稱這可能危及俄烏兩國達成和平協議的機率。

路透社報導，歐盟各國領袖10月曾在1場高峰會嘗試就范德賴恩（Ursula von der Leyen）提出的1份計畫達成協議，內容是將在歐洲凍結的1400億歐元（約新台幣5兆1000億元）俄羅斯主權資產借貸給烏克蘭用於國防及常規預算，但未能獲得比利時的支持。

比利時的支持對這項計畫至關重要，因為歐盟希望動用的俄羅斯資產是存放在比利時的金融機構「歐洲清算銀行」（Euroclear）。目前在比利時共有1850億歐元的遭凍結俄國資產，另有估計250億歐元資產存放在歐盟其他國家的銀行，主要在法國和盧森堡。

根據路透社見過的德威弗（Bart De Wever）致函內容，他寫道：「若是讓提議的賠償貸款方案倉促推進，恐怕會造成間接傷害，也就是讓歐盟實際上無法達成最終的和平協議。」英國「金融時報」（Financial Times）昨晚率先報導這封信。

德威弗甚至表示，他認為目前考慮的方案「根本上是錯誤的」，因為歷史上在戰爭中遭到凍結的資產從未在戰爭期間動用，而是在戰後協議時才做相關決定，通常是由戰敗方用於賠償。

歐盟官員曾表示，針對如何在明年和2027年利用俄羅斯資產來支援烏克蘭，歐盟執行委員會（EuropeanCommission）將在本週提出1份法律草案，盼能化解比利時疑慮。但德威弗在信中說，比方尚未見到任何相關提案。

