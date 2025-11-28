比利時總理致函歐盟主席 稱動用俄凍結資產恐礙和平協議

針對歐洲聯盟（EU）計劃動用遭到凍結的俄羅斯國有資產來資助烏克蘭，比利時總理德威弗致函歐盟執行委員會主席范德賴恩，稱這可能危及俄烏兩國達成和平協議的機率。

路透社報導，歐盟各國領袖10月曾在1場高峰會嘗試就范德賴恩（Ursula von der Leyen）提出的1份計畫達成協議，內容是將在歐洲凍結的1400億歐元（約新台幣5兆1000億元）俄羅斯主權資產借貸給烏克蘭用於國防及常規預算，但未能獲得比利時的支持。

比利時的支持對這項計畫至關重要，因為歐盟希望動用的俄羅斯資產是存放在比利時的金融機構「歐洲清算銀行」（Euroclear）。目前在比利時共有1850億歐元的遭凍結俄國資產，另有估計250億歐元資產存放在歐盟其他國家的銀行，主要在法國和盧森堡。

根據路透社見過的德威弗（Bart De Wever）致函內容，他寫道：「若是讓提議的賠償貸款方案倉促推進，恐怕會造成間接傷害，也就是讓歐盟實際上無法達成最終的和平協議。」英國「金融時報」（Financial Times）昨晚率先報導這封信。

德威弗甚至表示，他認為目前考慮的方案「根本上是錯誤的」，因為歷史上在戰爭中遭到凍結的資產從未在戰爭期間動用，而是在戰後協議時才做相關決定，通常是由戰敗方用於賠償。

歐盟官員曾表示，針對如何在明年和2027年利用俄羅斯資產來支援烏克蘭，歐盟執行委員會（EuropeanCommission）將在本週提出1份法律草案，盼能化解比利時疑慮。但德威弗在信中說，比方尚未見到任何相關提案。