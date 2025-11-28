中俄將戰略安全磋商 北京不否認討論烏克蘭

快訊

中央社／ 台北28日電

美國推出俄烏和平計畫後，中國外交部今天宣布，外長王毅下週一將赴俄羅斯舉行戰略安全磋商，就「雙方共同關心的國際和地區問題」深入交換意見。中國外交部發言人下午未否認中俄正就結束「烏克蘭危機」進行磋商。

中國外交部28日宣布，應俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古（Sergei Shoigu）邀請，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅將於12月1日至2日赴俄羅斯舉行中俄第20輪戰略安全磋商。

綜合央視新聞、北京日報，中國外交部發言人毛寧下午在例行記者會答覆媒體提問時表示，中俄是新時代全面戰略協作夥伴，雙方在中俄戰略安全磋商機制框架內就共同關心的重大戰略性、全域性問題常態化展開交流。

她說，此次王毅主任赴俄舉行機制例行磋商，目的是落實兩國元首達成的重要共識，圍繞「雙方共同關心的國際和地區問題」深入交換意見，就涉及兩國戰略安全利益的重要議題，加強溝通協調。

烏克蘭國家通訊社記者提問：俄羅斯副外長本週在接受天空新聞採訪時表示，俄羅斯正在與中國就結束「烏克蘭危機」進行磋商。外交部能否予以證實？如果是的話，中方能否提供相關的訊息？中方是否正在或計畫與烏克蘭討論烏克蘭的和平問題？

毛寧表示，中方始終認為，對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路，「我們支持一切有利和平的努力」還說危機爆發以來，作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，「中方一直同包括俄烏在內的有關各方保持溝通，為推動危機的政治解決發揮建設性作用」。

