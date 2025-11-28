基輔民眾對俄烏和談不抱期望 專家：俄方無意止戰

快訊

中央社／ 基輔27日專電

俄烏和平方案再度成為國際焦點。美國總統川普先前設定的感恩節期限已過，烏克蘭政府仍在調整可行方案。然而在基輔，民眾對和談普遍不抱期待，專家更直言這屬俄方的戰事手段，不宜過度樂觀，但警告西方若放棄烏克蘭，恐對台海安全造成示範效應。

隨著日內瓦會晤落幕，美烏官員上週末敲定新版俄烏和談草案，引發外界對和平前景的揣測。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，和談團隊本週末將在美方協助下整合方案，下週起他也將與團隊參與談判，但是否與美方代表或川普（DonaldTrump）本人會面，尚未明確說明。不過在首都基輔，寒冬將至、能源設施遭重創，限電成為日常，街頭氣氛依舊沉重。

基輔居民克塞尼婭（Ksenia）受訪時表示，對談判並不抱持希望，認為俄方不會理性面對問題。「每次都一樣，他們一下說願意談，一下又在基輔或其他城市發動大規模攻擊。」她說，在外界壓力與空襲威脅下生活充滿焦慮，限電與不確定感使日常難以維持。她認為倘若現在退讓，不僅烏克蘭，甚至歐洲在2、3年後都可能面臨威脅，「俄羅斯無人機飛越歐洲空域，就是在測試各國底線。」

另一名居民葉夫根妮婭（Evgeniya）批評，美方近期立場使人感到被迫妥協。「川普彷彿在暗示是我們挑起衝突，而不是俄羅斯攻擊我們。」她說，經過近四年的戰爭與傷亡，烏克蘭不可能輕易放棄，「俄羅斯就像一種疫情，不會自行停止。」儘管國內近來捲入貪腐風波、民怨升高，她仍強調，一旦遭遇外敵，全國仍會團結一致，只盼戰事終結、丈夫早日返家。

居民薩莎 （Sasha） 則認為，目前俄軍在戰線上占優，看不到俄方簽署和平條款的誘因。目前俄羅斯控制了約1/5的烏克蘭領土。俄羅斯總統普丁（VladimirPutin）又指，俄軍已包圍烏克蘭東部頓內茨克（Donetsk）地區的波克羅夫斯克（Pokrovsk）及米爾諾格勒（Myrnograd）。

根據外媒報導，美烏上週末敲定的新版本草案，條文已由原本28條縮減至19條，顯示分歧縮小，但領土歸屬、烏克蘭與北大西洋公約組織（NATO）關係等敏感議題，仍待高層決定。

基輔國防策略中心（Center for Defense Strategies）執行長哈拉（Oleksandr Khara）接受中央社訪問時表示，他不認為這是「真正的和談」，因為缺乏明確且雙方同意的前提條件。他形容目前過程更像是「俄羅斯以外交手段延續戰事」。

哈拉指出，俄羅斯的戰略目標一向明確，一是控制與削弱烏克蘭，二是藉戰爭重塑其在歐洲乃至更廣地域的大國地位，「因此他們不會滿足於僅取得烏東或烏南。」

烏方未有披露新版內容，他推測，新版19項條款中不可能包含俄羅斯期望的地緣政治目標，認為俄方最初提出的草案更像是認知作戰，用以探測各方態度，而非真正談判。

談及可能涉及的妥協，哈拉分析，烏方可能同意將俄軍目前占領的庫斯克部分地區交還、或承認部分遭入侵地區為臨時占領區，類似克里米亞、盧甘斯克州（Luhansk）、頓內茨克州部分地區的模式，但不會正式割讓領土。他強調，俄羅斯先前已違反2014年因頓巴斯戰事簽訂的「明斯克協議」（Minskagreements），因此任何和談架構必須建立在可靠的安全保障上，包括軍備支持，甚至仿效北約第5條（Article 5）的集體防禦安全保障，以防止再次遭侵略。

外界近期關注美國對烏政策走向，包括川普多次揚言減少援助、親烏派的美國烏克蘭事務特使凱洛格（Keith Kellogg）宣布明年卸任，以及中東特使魏科夫（Steve Witkoff）與俄方顧問鄂夏柯夫（YuriUshakov）的外洩通話等事件，使烏方前景蒙上陰影。不過哈拉仍表示對美方有信心，並警告若放棄烏克蘭，恐對全球安全造成示範效應，「中國當前正準備奪取台灣，這不僅關乎台、日、韓，更關乎整個世界的安全。」

今年以來，俄烏多次嘗試重啟和談，包括5月起在土耳其伊斯坦堡展開多輪會晤、8月美俄於阿拉斯加舉行峰會，美烏在華府多次會晤，及近日因草案外洩促成的美烏日內瓦會面。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

