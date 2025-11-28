俄烏和平方案最新進度：普亭表態了

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
俄羅斯總統普亭周四首度對美國總統川普提出的烏克蘭停戰方案表態，指可作為終結近戰事的協議基礎。美聯社
俄羅斯總統普亭周四首度對美國總統川普提出的烏克蘭停戰方案表態，指可作為終結近四年戰事的協議基礎。莫斯科當局已準備就提案草案進行「嚴肅」磋商。同日，烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏國和美國代表團將於本周會面，制定在日內瓦會談中討論的方案，以實現和平並為基輔提供安全保障。不過，澤倫斯基幕僚長葉爾馬克周四接受美國大西洋雜誌採訪時表示，澤倫斯基不會同意以土地與俄羅斯換取和平。

普亭說：「總體而言，我們認同這能成為未來協定的基礎。但此刻談論任何最終版本皆失禮節，畢竟現階段並不存在所謂定案。」克里姆林宮周三已證實，美國總統特使威科夫將於下週訪莫斯科會晤普亭。

這位克里姆林宮領導人說，「我們觀察到美方大致已將我方立場納入考量，這些立場在安克拉治會談前後都曾討論過。現在亟需擇定地點展開實質磋商，將所有共識轉化為外交正式文本」。這是自美烏近日展開密集外交接觸以來，普亭首度公開談論和平計畫。

上週傳出美俄共同擬定28點和平方案的消息，內容明顯傾向俄方訴求後，烏克蘭及其歐洲盟國緊急研擬對策，提出修正方案與反提案，並於上周末在日內瓦與美國國務卿魯比歐率領的代表團進行磋商。

目前和平方案的草案據傳精簡為19點，且似獲得烏克蘭原則性支持，使決策壓力轉向俄羅斯是否願意接受此框架。俄羅斯副外長里亞布科夫雖肯定美方推動和平提案的努力，但也明確表態「在烏克蘭問題關鍵議題上絕不讓步」，暗示達成最終協議仍存在差距。

烏克蘭總統澤倫斯基在周四晚間的視訊講話中表示：「我們的團隊將與美國代表在本周末會面，繼續推進我們在日內瓦會談中達成的各項共識，以期最終實現和平與安全保障。」他還說，下周將舉行進一步會談，屆時雙方及他本人都會參與。但他未透露細節。

澤倫斯基幕僚長葉爾馬克指出：「只要澤倫斯基還是總統，任何人都不能指望我們會放棄領土。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

