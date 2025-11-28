聽新聞
普亭堅持烏克蘭割讓土地 否則繼續戰爭

中央社／ 莫斯科27日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）。圖／歐新社
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）。圖／歐新社

俄羅斯總統普亭今天表示，美國和烏克蘭討論的最新和平計畫草案，可作為結束戰爭談判的基礎，但他堅持基輔應撤出烏東頓 內茨克等地，否則俄國將繼續武力行動。

綜合路透社與法新社報導，普亭（Vladimir Putin）在訪問吉爾吉斯（Kyrgyzstan）時表示，如果烏軍撤離他們目前所控制的土地，俄方就會停止戰鬥。若不撤離，俄國將以軍事手段完成目標。

目前俄羅斯控制了約1/5的烏克蘭領土。土地占領問題是和平進程中最大的爭議焦點之一，基輔已表明絕不可能讓出被占領的地區。

美國先前在尚未徵詢烏克蘭與歐洲盟友意見下，提出最初方案，內容包括基輔撤出烏東頓內茨克地區（Donetsk），而美國事實上會承認頓內茨克、克里米亞和盧甘斯克地區（Luhansk）為俄羅斯領土。

而在基輔與歐洲方面的批評下，美國隨後縮減最初方案內容，但新版細節尚未公布。

本月23日，美國和烏克蘭談判代表在日內瓦就最新和平計畫舉行會談。

普亭透露，美國談判代表魏科夫（Steve Witkoff）預計下週將赴莫斯科，討論修訂後的協議。

普亭說，他已看過這個新方案，認為這可作為談判起點。

他表示：「整體而言，我們同意這可以成為未來協議的基礎。」據悉美方已將方案精簡至約20項條文。

普亭今天談話中重申，俄軍已包圍烏克蘭東部頓內茨克地區的波克羅夫斯克（Pokrovsk）及米爾諾格拉德（Myrnograd）；這裡是戰事最激烈，也是莫斯科主力攻擊目標之一。

普亭指出，俄方軍事行動「幾乎無法阻擋，因此外界已經無力回天」。

烏克蘭總統辦公室高層幕僚葉爾馬克（AndriyYermak）表示，美國陸軍部長德里斯科（DanDriscoll）本週稍後將造訪基輔。

