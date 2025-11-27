快訊

彰化愛心企業家掏3千萬修206輛救護車援烏克蘭 「一車一天救5士兵」

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
台灣援烏救護車累計206輛，第四批68輛車預計下周運往烏克蘭。記者林敬家／攝影
台灣援烏救護車累計206輛，第四批68輛車預計下周運往烏克蘭。記者林敬家／攝影

烏俄戰爭仍未落幕，台灣民間援助持續不斷。彰化企業家白璨榮3年多來自掏腰包整修退役救災、救護車，捐贈烏克蘭，截至目前累計206輛；第四批68輛車今舉行啟用典禮。他坦言，修車支出已投入約3千萬元，「現在真的累了，也沒錢了」，自發援助行動將暫時告一段落。

在台烏克蘭人 Olha Kulish 指出，過去捐贈多由當地民間團體接收，這次直接由烏克蘭政府分配，可送往更迫切需要的城市。她說，烏克蘭政爭未止，救災與救護車輛損壞率極高，台灣車輛援助始終是重要支撐。利沃夫市政府委辦 City Institute 與烏克蘭福爾摩沙友好協會今天也向相關單位頒發感謝牌。

外交部此次補助各地方政府的車輛招標費及運費。歐洲司副司長陳明杰表示，白璨榮長期親自奔走推動合作，這批車輛來自台北、新北、台中、高雄及台南，展現台灣善意化為實際行動，守護更多生命。

白璨榮回憶，最初得知烏克蘭車輛短缺時，他曾自行買下30輛車準備捐出，後來逐漸發現台灣役齡車輛可再利用。他透過在台烏克蘭人連結當地 NGO、市府與國會議員，由對方提出正式請求，使外交部得以依法協助；計畫也在立委黃秀芳協助下啟動。

修車費用龐大，一品堂中醫與牙醫史書華協助負擔部分運費，外交部也以公文協調地方政府依法提供車輛，他則負責評估、牽車與整修。最久的一輛車花了半年、約30萬元，但他強調「每輛車都修到敢給、敢用」，這批車輛將在下周全數裝櫃運往利沃夫。

白璨榮說，有援助的救護車輛一天載了5名士兵急救，覺得很有意義。近年景氣不佳，公司營運受影響，但公益與公司本就分開，「沒賺錢就自己掏腰包」。他自稱只是志工，辛苦不在話下，「是為台灣而做」，他也強調，台灣是一個充滿愛與善意的地方，「很多人的善良超乎想像」。

彰化企業家白璨榮（左）3年多來自掏腰包整修退役救災、救護車，捐贈烏克蘭，截至目前累計206輛。記者林敬家／攝影
彰化企業家白璨榮（左）3年多來自掏腰包整修退役救災、救護車，捐贈烏克蘭，截至目前累計206輛。記者林敬家／攝影
烏俄戰爭仍未落幕，台灣民間援助持續不斷。彰化企業家白璨榮3年多來自掏腰包整修退役救災、救護車，捐贈烏克蘭，截至目前累計206輛，在台烏克蘭人表達感謝。
烏俄戰爭仍未落幕，台灣民間援助持續不斷。彰化企業家白璨榮3年多來自掏腰包整修退役救災、救護車，捐贈烏克蘭，截至目前累計206輛，在台烏克蘭人表達感謝。

